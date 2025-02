Robot Aspirapolvere 2-in-1 a 200€ in meno con il doppio sconto Amazon

Hai poco tempo da dedicare alle pulizie domestiche? Da oggi puoi delegare tutto al Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti EZVIZ! Al momento è disponibile su Amazon a soli 599 euro con uno sconto del 13% ed un coupon aggiuntivo di 100 euro da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita ed, inoltre, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della doppia promozione, i coupon potrebbero terminare da un momento all’altro!

Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti EZVIZ: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti EZVIZ è un piccolo concentrato di potenza dotato di una batteria da 5200 mAh per pulire ambienti fino a 300 m² con una sola carica.

Questo dispositivo è in grado di rimuovere qualsiasi tipologia di sporco grazie alla potente aspirazione a 4000 Pa e alle doppie spazzole rotanti. Inoltre, il design intelligente delle spazzole riesce a sollevare anche lo sporco più fine e agevolare la rimozione di capelli e peli di animali domestici.

Il robot si contraddistingue, anche, per la tecnologia laser D-ToF e la telecamera RGB che consentono di creare una mappa della casa così potrai impostare piani di pulizia specifici per ogni area in base alle esigenze del momento.

La modalità di utilizzo è particolarmente semplice anche grazie all’app EZVIZ che consente di preimpostare programmi di pulizia o di avviare immediatamente un’attivita anche da remoto. Per di più è possibile guidare il dispositivo anche attraverso dei semplici comandi vocali grazie alla sua compatibilità con Alexa e Google Assistant.

