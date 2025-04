Robot aspirapolvere 2-in-1 LEFANT M1: oggi lo paghi meno della metà (-58%)!

Il robot aspirapolvere e lavapavimenti LEFANT M1 che sta facendo impazzire il mercato è in offerta bomba su Amazon! Con una combinazione di tecnologia avanzata e un prezzo incredibilmente competitivo, è l’alleato perfetto per semplificare le pulizie di casa. Oggi puoi acquistarlo a soli 169 euro con un mega sconto del 58%.

Prestazioni superiori e massima versatilità

Il LEFANT M1 rappresenta un’occasione unica per rivoluzionare il modo in cui ti prendi cura della tua casa. Questo robot è dotato di una potenza aspirante straordinaria di 4000 Pa, capace di catturare ogni traccia di sporco e polvere, anche negli angoli più difficili. E non è tutto: grazie alla tecnologia di navigazione laser LDS e all’algoritmo SLAM, il dispositivo garantisce una mappatura precisa e intelligente degli ambienti, ottimizzando ogni percorso di pulizia.

Con il LEFANT M1, hai il pieno controllo delle pulizie grazie all’app dedicata. Puoi programmare cicli di pulizia, monitorare i progressi in tempo reale e persino definire zone vietate. Preferisci i comandi vocali? Nessun problema! Il robot è compatibile con Alexa e Google Home, per un’esperienza di utilizzo ancora più intuitiva. La sua connettività Wi-Fi a 2,4 GHz assicura una gestione senza interruzioni.

Caratteristiche tecniche che fanno la differenza

Questo gioiellino si contraddistingue per specifiche tecniche davvero all’avanguardia:

Capacità serbatoio polvere: 520 ml .

. Serbatoio d’acqua da 160 ml , ideale per il lavaggio dei pavimenti.

, ideale per il lavaggio dei pavimenti. Autonomia eccezionale: fino a 150 minuti con una sola carica, coprendo superfici fino a 150 m².

con una sola carica, coprendo superfici fino a 150 m². Silenziosità: solo 55 dB, per pulizie discrete in qualsiasi momento della giornata.

Oltre alle sue straordinarie funzionalità, il design compatto e leggero del LEFANT M1 (solo 32 cm di diametro) gli consente di muoversi agilmente anche negli spazi più stretti. Che si tratti di pavimenti duri, tappeti o superfici delicate, il robot si adatta perfettamente a ogni esigenza grazie ai tre livelli di potenza aspirante e alle regolazioni del flusso d’acqua.

Non perdere questa occasione irripetibile per portare a casa il LEFANT M1 ad un prezzo mai visto di soli 169,99€, grazie ad un mega sconto del 58%, e trasformare le pulizie domestiche in un’esperienza facile e veloce. Le scorte sono limitate, quindi affrettati!

