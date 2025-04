Robot Aspirapolvere 2-in-1 NARWAL: potenza e tecnologia ad un prezzo schock (-350€)

Scopri il rivoluzionario Narwal Freo X Ultra, il robot aspirapolvere e lavapavimenti che trasforma le pulizie domestiche in un gioco da ragazzi! Con un prezzo irresistibile di 599€, grazie a uno sconto imperdibile di 350€ sul prezzo originale, questo dispositivo combina tecnologia avanzata e design intelligente per risultati impeccabili.

La potenza al tuo servizio

Il Narwal Freo X Ultra si distingue per la sua straordinaria potenza di aspirazione da 8.200 Pa, in grado di catturare anche lo sporco più ostinato. Ma non è tutto: le sue testine brevettate Rouleaux, con una pressione di 12N e una rotazione di 180 giri al minuto, sono il segreto per rimuovere efficacemente anche le macchie più difficili dai pavimenti.

Intelligenza artificiale che fa la differenza

Grazie alla tecnologia AI DirtSense, il robot analizza continuamente il livello di pulizia delle superfici, adattando il suo lavoro per garantirti risultati perfetti. E con la funzione EdgeSwing, anche gli angoli più difficili e le zone perimetrali della casa non saranno più un problema!

Zero grovigli, massima efficienza

Un’altra caratteristica che rende unico il Narwal Freo X Ultra è la spazzola con tecnologia Zero-Grovigli. Il suo design conico e il meccanismo flottante evitano l’accumulo di capelli e peli, eliminando il fastidio di doverli rimuovere manualmente. Certificato da enti come SGS e TÜV, garantisce una rimozione del 99,5% dei capelli senza alcun ingarbugliamento.

Automazione totale per il massimo comfort

La stazione base multifunzione è un vero e proprio concentrato di tecnologia: lava i panni, li asciuga, riempie il serbatoio d’acqua e compatta i rifiuti raccolti. Con un’autonomia di manutenzione di circa sette settimane, non dovrai più preoccuparti di nulla!

Navigazione precisa e silenziosa

La tecnologia LiDAR con tre laser permette al Freo X Ultra di mappare dettagliatamente gli ambienti, evitando ostacoli con precisione millimetrica. E con un livello di rumore di soli 33 dB, il robot è così silenzioso che ti dimenticherai della sua presenza.

Compatto, stabile e sempre pronto

Nonostante le sue dimensioni contenute (37 x 43,4 x 41,5 cm), il Narwal Freo X Ultra pesa 17,6 kg, garantendo stabilità durante il funzionamento. Il design elegante lo rende un complemento perfetto per qualsiasi ambiente domestico.

Non perdere l’occasione di portare a casa questa meraviglia tecnologica a un prezzo imbattibile di soli 599 euro con uno sconto del 32% ed un ulteriore coupon di 50 euro da applicare al momento dell’ordine. Acquista ora il Narwal Freo X Ultra e scopri il piacere di una casa sempre pulita senza sforzo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.