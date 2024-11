Robot Aspirapolvere LEFANT: è il più potente ed oggi lo paghi meno della metà

Ecco per te un vero e proprio gioiellino della tecnologia che ti aiuterà ad avere casa sempre super pulita al minimo sforzo! Si tratta del Robot Aspirapolvere LEFANT, oggi disponibile su Amazon a soli 104 euro con un mega sconto del 54%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare più di 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere non capita tutti i giorni!

Robot Aspirapolvere LEFANT: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Robot Aspirapolvere LEFANT è un concentrato di potenza a cui poter delegare le tue pulizie domestiche per avere casa sempre impeccabile senza il minimo stress.

In primis si contraddistingue per una potente aspirazione da 2200pa che permette di eliminare qualsiasi tipologia di sporco, anche grazie a due spazzole laterali che concentrano polvere, peli di animali domestici e immondizia in generale.

Un’altra specifica importante del robot è la tecnologia Freemove3.0 che rende il robot più preciso e intelligente tanto che è in grado di evitare di cadere dalle scale o di rimanere bloccato. In più è possibile regolare in modo intelligente il tuo percorso per eliminare gli ostacoli o evitare alcune aree specifiche.

Inoltre questo dispositivo vanta diverse modalità di pulizia tra cui scegliere tramite l’app in base alle tue esigenze: nello specifico puoi optare tra Pulizia organizzata, Pulizia casuale, Pulizia spot, Pulizia lungo il muro, Pianificare la pulizia o Pulizia manuale.

