Robot Aspirapolvere LEFANT F1 a meno di metà prezzo: il risparmio è di 160€

Da adesso in poi potrai delegare tutte le tue pulizie domestiche al potentissimo Robot Aspirapolvere LEFANT F1! Oggi è disponibile su Amazon a soli 129 euro con uno sconto bomba del 57%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 160 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? Una promozione del genere è davvero incredibile!

Robot Aspirapolvere LEFANT F1: come utilizzarlo

Il Robot Aspirapolvere LEFANT F1 si caratterizza per un’aspirazione super potente da 5000 Pa grazie alla quale può aspirare facilmente ed efficacemente capelli, peli di animali domestici e persino piccoli pezzi di ferro sul pavimento.

In modalità di aspirazione silenziosa, questo modello è in grado di funzionare per 250 minuti, coprendo un’area fino a 200 metri quadrati, così da soddisfare le esigenze di pulizia sia di famiglie numerose che di stanze piccole con una sola carica.

Allo stesso tempo, l’intero processo di risucchio della spazzatura nella scatola della polvere può essere visto chiaramente con la scatola della polvere trasparente. In più la batteria al litio ferro fosfato è più sicura e più duratura della batteria al litio e può essere caricata 2000 volte per una lunga durata nel tempo.

Un’altra caratteristica importante è il suo design del corpo super sottile con la scatola di polvere visiva super grande da 600 ml. Inoltre, grazie alla tecnologia di rilevamento di tutto il corpo integrata FreeMove 3.0, il robot può spostarsi liberamente tra il tavolo e le sedie, o pulire sotto il letto con meno rischi di rimanere incastrato.

