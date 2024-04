Robot Aspirapolvere: SCONTO ASSURDO solo per oggi lo paghi la META'

Un robot aspirapolvere moderno, che costa poco e soprattutto efficiente non è affatto facile da trovare. Tuttavia, solo per oggi, su Amazon puoi usufruire di un’offerta davvero interessante che riguarda uno dei prodotti di punta marcato LEFANT, disponibile oggi su Amazon con una clamorosa offerta a tempo. Co uno sconto del 52%, troviamo il robot aspirapolvere LS1 di Lefant disponibile a 169,99€. L’offerta scadrà a breve, non fartela sfuggire per nessun motivo!

Robot Aspirapolvere LEFANT: oggi è disponibile con un’offerta clamorosa

La potenza di questo prodotto è davvero eccellente, con ben 3200 Pa di potenza di aspirazione su tre livelli differenti che lo rende adattabile a qualsiasi tipologia di rifiuti. Dispone di tecnologia LiDAR che ti permette di pianificare in modo efficace il percorso di pulizia. Quest’ultimo viene gestito dalla tecnologia FreeMove 3.0 con sensore infrarossi 6D anticollisione che gli consente di rilevare, grazie a una scansione omnidirezionale a 720 gradi, tutto l’ambiente circostante, andando a ridurre al minimo le collisioni, i guasti ed evitando gli ostacoli qualora ce ne fosse uno.

Esegue la scansione laser della casa e salvare fino a 3 mappe, impostando anche le aree vietare da pulire. Puoi controllare il tutto a zone sia in maniera programmata che manuale, scegliendo tutti i punti da pulire direttamente dal tuo smartphone. La batteria molto resistente da 4.000 mAh copre un’area di pulizia massima di ben 200 metri quadrati e gode di un’ottima autonomia di 150 minuti. Quando la carica arriverà al 20%, andrà a riporsi da solo nel suo box.

Acquista subito questo fantastico prodotto su Amazon: ancora per poche ore, lo trovi con una favolosa offerta a tempo che sconta il prezzo finale del 52% e lo fissa a soli 169,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.