Robot Aspirapolvere Ultra Potente: il COUPON di oggi è FOLLE

Ci sono tantissimi robot aspirapolvere sul mercato che fanno egregiamente il loro lavoro, ma questo di cui parleremo oggi è davvero spaventoso. Stiamo parlando del NARWAL Freo X, un prodotto ultra potente con una potenza di aspirazione senza eguali. Oggi lo troviamo su Amazon disponibile con un coupon di 150€, che abbassa il prezzo finale d’acquisto a 799,00€. Non avete idea di quanto sia incredibile questo robot aspirapolvere, andiamolo a vedere nel dettaglio!

Robot Aspirapolvere Narwal Freo X, acquistalo oggi usufruendo di un coupon eccezionale

La potenza eccezionale di questo dispositivo è praticamente senza eguali, combinando in maniera ultra intelligente sia la funzione aspirapolvere che lavapavimenti. Con una potenza di aspirazione da 8.200 Pa, ha la capacità di poter aspirare qualsiasi tipo di pavimento lasciandolo praticamente immacolato. Dunque, pelo, polvere e altri piccoli detriti che magari sono intrappolati nel tappeto, saranno aspirati al 100%. Dispone di una spazzola rivoluzionaria conica che passa peli e capelli direttamente all’interno del sacchetto della polvere, con un tasso di aggrovigliamento dello 0%.

Le testine per lavare non lasciano alcuno spazio vuoto e riescono a rimuovere anche le macchie più ostinati. Dispone di tecnologia AI DirtSense che rileva in automatico se il pavimento è pulito o meno e continua a strofinare se carpisce che ‘è ancora dello sporco, riuscendo a pulire in maniera efficace ogni angolo della casa. La stazione base è inclusa e serve per la manutenzione quotidiana del dispositivo. Gli ostacoli saranno acqua passata, in quanto riesce a evitare oggetti anche molto piccoli con precisione millimetrica grazie ai suoi sensori.

Acquista subito questo straordinario prodotto su Amazon: solo per oggi lo trovi disponibile con un coupon di 150€ e lo potrai acquistare spendendo 799,00€.

