ROG Xbox Ally ora vuole fare la Switch: l’aggiornamento cambia il gioco sulla TV

ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X diventano più comode da usare sulla TV grazie a un aggiornamento pensato per ridurre passaggi manuali e rendere il gioco in salotto più immediato.

La novità riguarda soprattutto chi usa questi dispositivi non solo come console portatili, ma anche collegati a un monitor o a uno schermo di casa. L’obiettivo è chiaro: rendere l’esperienza in dock più vicina a quella di una console tradizionale, con meno impostazioni da sistemare ogni volta e una gestione più naturale di schermo, controller e qualità video.

Il paragone con Nintendo Switch viene quasi spontaneo, anche se qui si parla di una macchina molto diversa, basata su Windows e pensata per accedere al mondo Xbox e al gaming PC. Con l’aggiornamento di aprile 2026, Microsoft e ASUS intervengono proprio su uno dei punti più delicati delle console portatili Windows: la comodità d’uso quando vengono collegate alla TV. Non basta avere potenza o compatibilità con tanti giochi, perché in salotto conta anche quanto tutto risulti semplice.

Il gioco in dock diventa più automatico

Una delle modifiche più utili riguarda il comportamento dello schermo quando la console viene collegata a un display esterno. Ora, quando una ROG Xbox Ally viene inserita in una dock o collegata a un monitor compatibile, il sistema può spegnere automaticamente il display della console e trasferire l’immagine sullo schermo grande. È un dettaglio pratico, ma importante, perché evita la confusione tipica dei doppi schermi e rende l’avvio della sessione più pulito.

Cambia anche la gestione dei controller. Quando si abbina un controller Xbox alla console in modalità dock, i controlli integrati della portatile vengono disattivati e il sistema dà priorità al gamepad esterno. È una scelta coerente con l’uso da divano, anche se resta un limite: per tornare ai controlli fisici della console bisogna scollegare manualmente il controller wireless. Segno che la direzione è quella giusta, ma l’esperienza non è ancora completamente priva di attriti.

Auto SR arriva su ROG Xbox Ally X

La novità più interessante è riservata alla ROG Xbox Ally X, il modello più potente della linea. Gli utenti iscritti al programma Xbox Insider possono provare Auto Super Resolution, una tecnologia di upscaling basata sull’intelligenza artificiale che punta a rendere i giochi più nitidi e fluidi quando vengono mostrati su TV o monitor più grandi. In pratica, il gioco può essere elaborato a una risoluzione inferiore e poi ricostruito con una qualità visiva più alta.

Il concetto ricorda tecnologie come DLSS, FSR o XeSS, ma con una differenza importante: Auto SR è integrata a livello di sistema e può intervenire su giochi compatibili senza richiedere necessariamente un lavoro specifico da parte degli sviluppatori. Per chi usa la console collegata alla TV, il vantaggio potenziale è evidente: immagini più pulite, frame rate più stabile e meno compromessi visivi rispetto alla modalità portatile.

TV, HDR e dock: cosa migliora per gli utenti

L’aggiornamento interviene anche sul rapporto con le smart TV. Su modelli compatibili di Samsung, LG e Vizio, la console può configurare automaticamente alcune modalità dedicate al gaming, come la bassa latenza o il profilo gioco. Sono impostazioni che molti utenti ignorano o attivano manualmente solo dopo aver cercato nei menu del televisore; averle gestite in automatico rende l’esperienza più vicina a quella di una console classica.

Ci sono novità anche per gli accessori. Le dock ROG Bulwark Dock e ROG 100W Charger Dock supportano ora l’uscita HDR10, mentre la Bulwark Dock aggiunge anche il supporto al refresh rate variabile sui monitor compatibili. Sono dettagli tecnici, ma hanno un effetto concreto: colori più ricchi dove l’HDR è ben gestito e immagini più stabili quando il frame rate cambia durante il gioco.

Il quadro che emerge è quello di una piattaforma ancora giovane, ma sempre più orientata a un uso ibrido. ROG Xbox Ally non diventa una Switch in senso stretto, perché resta un dispositivo Windows con logiche da PC gaming, librerie diverse e qualche passaggio ancora meno immediato. Però l’aggiornamento riduce alcune distanze importanti: collegarla alla TV, usare un controller e giocare su grande schermo diventa più naturale, ed è proprio qui che queste console portatili possono trovare un pubblico più ampio.