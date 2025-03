Roma accelera il rilascio delle carte d'identità con gli Open Day di marzo

Carta d’identità a Roma, nuovo Open Day per smaltire le richieste.

Il Comune di Roma rinnova l’appuntamento con gli Open Day dedicati al rilascio delle carte d’identità per il weekend del 15 e 16 marzo. L’iniziativa, che coinvolge sette Municipi e quattro gazebo degli ex Punti Informativi Turistici, punta a ridurre i tempi di attesa e snellire le procedure per i cittadini romani.

L’apertura straordinaria interesserà gli uffici anagrafici dei Municipi I, II, III, VII, X, XIII e XV, con orari differenziati per garantire la massima copertura del servizio. Il Municipio III, in particolare, estenderà l’attività anche alla domenica, operando dalle 8 alle 16.

Le postazioni presso gli ex PIT, distribuite strategicamente tra Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune, Piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli, accoglieranno i cittadini dalle 8:30 alle 16:30 il sabato, mentre la domenica il servizio sarà attivo fino alle 12:30.

Per usufruire del servizio, i cittadini dovranno effettuare una prenotazione online attraverso il portale Agenda CIE del Ministero dell’Interno a partire dalle 9 di venerdì 14 marzo. All’appuntamento sarà necessario presentarsi con carta di pagamento elettronico, fototessera, vecchio documento in caso di rinnovo e ticket di prenotazione.

Questa soluzione straordinaria rappresenta la risposta dell’amministrazione comunale alle crescenti difficoltà riscontrate dai romani nell’ottenimento del documento d’identità, offrendo un’alternativa efficace ai tradizionali canali di rilascio.

Le sedi municipali hanno predisposto orari specifici: via Petroselli 50 (I Municipio) e via Dire Daua 11 (II Municipio) saranno operativi dalle 8 alle 13, mentre gli altri sportelli seguiranno fasce orarie estese fino al tardo pomeriggio, con l’obiettivo di massimizzare l’efficienza del servizio.