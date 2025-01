Runner Smartwatch Amazfit a quasi metà prezzo: lo sconto folle è del -47%

Sei un appassionato di jogging? Se vuoi un alleato affidabile per i tuoi allenamenti prova il Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round, oggi disponibile su Amazon a soli 99 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della maxi promozione, le scorte sono in esaurimento!

Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round: tutte le funzionalità

Il Runner Smartwatch Amazfit Cheetah Round è un ottimo compagno di allenamenti che si contraddistingue per una serie di funzionalità davvero all’avanguardia.

Innanzitutto la tecnologia dell’antenna GPS polarizzata circolarmente dual-band di Amazfit, denominata MaxTrac, consente a questo orologio GPS di captare quasi il 100% dei segnali satellitari. In questo modo potrai ridurre l’interferenza multi-percorso per tracciare la tua posizione con la massima precisione ovunque tu sia.

Un’altra funzionalità importante è lo Zepp Coach, ovvero un allenatore di corsa personalizzato basato sull’Intelligenza Artificiale in grado di creare un piano di corsa ad hoc in base al tuo livello attuale, tipo e data della gara target.

Allo stesso tempo questo dispositivo tiene sotto controllo la tua salute con il sensore ottico BioTracker PPG che consente un monitoraggio estremamente accurato della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue, del livello di stress e della qualità del sonno.

Per finire, l’orologio è realizzato in resistente polimero rinforzato con fibre con un design super leggero che pesa solo 32 grammi e presenta una corona e un pulsante reattivi per un facile controllo durante la corsa.

