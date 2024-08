Russia, Putin dà il via libera alla legalizzazione del mining di Bitcoin

Ieri il presidente Vladimir Putin ha legalizzato ufficialmente Bitcoin e il mining di asset digitali in Russia firmando nuove leggi. D’ora in poi, un registro nazionale deciderà chi ha il diritto di estrarre BTC in Russia.

La legge sulle criptovalute di Putin esenta le persone con impianti di mining a basso consumo energetico.

I cittadini legali che operano al di sotto del limite di elettricità del governo possono estrarre Bitcoin. Oltre a riconoscere infrastrutture di rete come pool di mining e identificatori di indirizzo, le blockchain russe consentiranno ai partecipanti di scambiare valute virtuali estere.

La Banca di Russia si riserva il diritto di vietare singoli asset qualora la stabilità finanziaria sia minacciata.

La firma di Putin sulle leggi sulle criptovalute è seguita a due quadri normativi approvati dalla Duma di Stato il mese scorso.

La camera bassa dell’Assemblea federale russa ha proposto un via libera al mining di criptovalute dal 1° novembre di quest’anno.

Si ritiene che Putin abbia messo nero su bianco questa legge giovedì 8 agosto, quando la Russia ha cambiato rotta sulle attività digitali. La seconda legge autorizza la banca centrale russa a esplorare i pagamenti transfrontalieri denominati in criptovaluta.

Secondo quanto riportato, la legge entrerà in vigore il 1° settembre e El Salvador si è rivolto alla Russia per avviare il commercio di criptovalute.

Altre nazioni corrono verso l’adozione di Bitcoin

L’inversione di tendenza della Russia in materia di criptovalute sottolinea un cambiamento globale verso l’adozione di Bitcoin. Le nazioni di tutto il mondo hanno preso atto della valuta decentralizzata e della sua tecnologia blockchain di supporto.

Il presidente Nayib Bukele ha implementato una politica nazionale in El Salvador per supportare l’innovazione BTC, accumulare criptovaluta, accettare Bitcoin come moneta legale e promuovere l’attività di mining.

Anche gli USA sono sull’orlo di un trattamento spartiacque per Bitcoin e criptovalute. Tuttavia, l’adozione da parte dell’America potrebbe variare a seconda dell’esito delle elezioni di novembre.

I colossi di Wall Street come BlackRock e Fidelity offrono già un’esposizione regolamentata ai fondi spot BTC. Gli exchange-traded fund Ethereum hanno ricevuto un’approvazione simile dalla Securities and Exchange Commission statunitense.

I sostenitori sostengono che una riserva strategica di BTC proposta dall’ex presidente Donald Trump e dalla senatrice del Wyoming Cynthia Lummis potrebbe far salire ancora di più l’adozione di questa criptovaluta.