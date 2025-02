Ryanair: nuove regole su bagagli, carte d'imbarco e ritardi

Ryanair annuncia una rivoluzione nelle regole per i passeggeri a partire dal prossimo maggio, introducendo cambiamenti significativi riguardanti bagagli a mano, carte di imbarco digitali e gestione dei ritardi voli. Queste novità puntano a ottimizzare le procedure e promuovere una digitalizzazione avanzata del servizio.

Per quanto riguarda i bagagli a mano, la compagnia low-cost modifica le politiche esistenti. Sarà consentito trasportare gratuitamente solo una piccola borsa personale (40x20x25 cm) da posizionare sotto il sedile anteriore. I passeggeri che superano queste dimensioni saranno soggetti a una sanzione di 70 euro al gate. Per portare un secondo bagaglio in cabina (55x40x20 cm), sarà necessario acquistare il servizio di priority boarding, mentre i bagagli più grandi dovranno essere imbarcati obbligatoriamente in stiva.

La compagnia investe fortemente nella digitalizzazione, rendendo obbligatorie le carte di imbarco digitali. I passeggeri dovranno utilizzare l’app ufficiale di Ryanair per effettuare il check-in online e scaricare il boarding pass con QR code sul proprio smartphone. Rimane possibile stampare il documento a casa, ma non sarà più consentito ottenere il boarding pass ai banchi del check-in in aeroporto.

La puntualità diventa un aspetto cruciale: chi si presenta al gate meno di 40 minuti prima del decollo o effettua il check-in in ritardo sarà soggetto a una multa di 120 euro. Inoltre, i passeggeri che arrivano oltre un’ora dopo l’orario di partenza previsto subiranno la stessa sanzione.

Questi cambiamenti, sebbene richiedano maggiore attenzione da parte dei viaggiatori, sono progettati per snellire le operazioni e migliorare l’efficienza complessiva del servizio, consolidando la posizione di Ryanair come leader nella gestione digitalizzata del trasporto aereo.