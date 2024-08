Sale l’attesa per questo crypto game P2E: ecco perché

Importanti esperti di criptovalute si stanno schierando a favore del token Shiba Shootout ($SHIBASHOOT) , prevedendo guadagni di prezzo una volta lanciato sugli exchange. Il progetto è attualmente in fase di prevendita e ha appena superato il traguardo di 1 milione di $.

Shiba Shootout potrebbe creare nuove occasioni di investimento

Uno dei grandi motivi del successo di Shiba Shootout è che non è solo una meme coin. Il progetto ha una serie di altre funzionalità, molte delle quali possono offrire ai membri della community ricompense significative.

Ad esempio, la sua funzionalità di punta è un gioco Play-to-Earn chiamato Shiba Sharpshooter. Ciò consente agli utenti di guadagnare criptovalute gratuite mentre mettono alla prova le proprie abilità in un dominio ad alto numero di ottani basato sulle competenze.

Un gioco di abilità: Shiba Sharpshooter è ora disponibile sui marketplace per smartphone

I giocatori stanno mettendo alla prova le proprie abilità nel gioco Shiba Sharpshooter. Sebbene il progetto sia in fase di prevendita, il titolo è già disponibile per il download.

È una versione lite, con il team che raccoglie feedback e dati preziosi per la successiva versione Play-to-Earn. Tuttavia, è uno sguardo unico al progetto e a ciò di cui si tratta.

Shiba Sharpshooter è disponibile sull’App Store e sul Google Play Store e consisterà nell’affrontare avversari formidabili in duelli intensi, usando i tuoi riflessi e le tue abilità di tiro per superare i tuoi rivali.

È interessante notare che il feedback è arrivato e molte persone affermano che il gioco è impegnativo.

Le ricompense di staking, la governance on-chain e una lotteria aggiungono potenza di fuoco a Shiba Shootout

Shiba Shootout è un ecosistema composto da numerose utility innovative.

Per molte persone, lo staking è importante. I titolari possono depositare i propri token nel contatto di staking del progetto per generare ricompense passive.

I token $SHIBASHOOT garantiranno inoltre agli utenti di dire la loro su decisioni importanti sul futuro del progetto in un’iniziativa chiamata “Governance Roundups”.

C’è anche Lucky Lasso Lotteries, un sistema di lotteria in cui gli utenti possono acquistare biglietti con token $SHIBASHOOT. Il team donerà i guadagni della lotteria a iniziative di beneficenza.

Ha anche una funzionalità chiamata Campfire Stories, un evento di condivisione di storie in cui le persone possono riunirsi e condividere le loro interessanti esperienze di criptovaluta per ricompense sotto forma di $SHIBASHOOT.

Ciò non solo rafforzerà la community, ma potrebbe anche fornire lezioni preziose, con i partecipanti che attingono dalle esperienze e dalle prospettive reciproche.

E oltre a tutto questo, Shiba Shootout abbraccia il meme Shiba Inu.

Con un tocco di Far West, caratteristiche innovative e una prevendita in corso, sta facendo di tutto per attirare l’attenzione degli 1,4 milioni di possessori di SHIB.