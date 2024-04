Samsung Galaxy Buds FE, cola a picco il prezzo! MENO 45 PER CENTO!

Samsung Galaxy Buds FE sono auricolari True Wireless progettati per offrire una qualità audio elevata ma senza spendere cifre folli. Sono dotati di una connessione stabile e diverse funzionalità utili, come il rilevamento automatico dell’uso e il supporto per l’assistente vocale Bixby. E soprattutto si portano in dote oggi uno sconto Amazon davvero interessante, anzi super allettante: MENO 45%, quasi metà prezzo! Il costo quindi scende vertiginosamente da 109 euro a 59,90 euro! Sono auricolari Premium, poterli acquistare con un’offerta così elevata è davvero un’occasione unica!

Suono cristallino come solo Samsung sa dare!

Il primo punto di forza degli auricolari di Samsung Galaxy Buds FE è il loro design ergonomico che si adatta comodamente all’orecchio senza provocare fastidi anche se indossati per molto tempo. La forma ergonomica non solo migliora il comfort, ma contribuisce anche a isolare il rumore esterno, a tutto vantaggio della qualità d’ascolto. E se questo non bastasse, nel caso vi trovaste di fronte ad un jet in partenza, c’è anche un’efficacissima cancellazione attiva del rumore, la bolla del silenzio è quindi assicurata!

Parlando di prestazioni audio, solo complimenti per Samsung Galaxy Buds FE. Gli auricolari restituiscono una riproduzione sonora nitida e bilanciata, con bassi profondi e ben definiti, medi dettagliati e alti cristallini. Grazie al nuovo altoparlante a 1 via degli auricolari.

Un aspetto decisamente eccezionale di Samsung Galaxy Buds FE è la durata della batteria. Con una singola carica, gli auricolari possono durare fino a 6 ore di riproduzione continua. Inoltre, grazie al custodia di ricarica inclusa, è possibile ottenere un totale di 24 ore di autonomia complessiva!

Che offerta quella che Amazon propone oggi su Samsung Galaxy Buds FE!MENO 45%, quasi metà prezzo!

Il prezzo di listino quindi cola a picco da 109 euro a 59,90 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.