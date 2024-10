Samsung Galaxy Fit3: il tracker con oltre 100 modalità sportive a prezzo mini

Approfitta subito dell’ultimo giorno della Feste delle Offerte Prime per accaparrarti uno dei tracker più innovativi del momento ad un prezzo stracciato! Parliamo del Samsung Galaxy Fit3, oggi disponibile a soli 47 euro con uno sconto del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti, oppure direttamente domani a casa tua. Non aspettare oltre, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Samsung Galaxy Fit3: funzionalità e modaltità di utilizzo

Il Samsung Galaxy Fit3 è un tracker di ultima generazione perfetto per seguirti non solo nei tuoi allenamenti, ma in tutte le tue attività quotidiane.

Una delle sue specifiche più importanti è la lunghissima autonomia che può arrivare fino a 13 giorni con una singola carica. Allo stessto tempo, puoi assicurarti un’alimentazione fino al 65% in soli 30 minuti così da non rimanere mai a corto di energia quando ne hai bisogno.

Come compagno di allenamento questo modello è perfetto in quanto più seguirti in oltre cento sport con rilevamento automatico e monitoraggio delle prestazioni. Anche la salute sarà sempre sotto controllo grazie a funzionalità importanti tra cui il monitoraggio delle diversi fasi del sonno e quello dei livelli di ossigeno nel sangue.

Ricordiamo che questo gioiellino è compatibile con il sistema operativo Android 10 o superiore e con smartphone con almeno 1.5 GB di RAM. Oltre a seguirti nelle tue attività fisiche, ti permette di ricevere notifiche istantanee, controllare la musica, navigare senza problemi con gesti intuitivi e così via.

