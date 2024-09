Samsung Galaxy S24 FE ufficiale: tanta tecnologia e un nuovo processore

Il nuovo Galaxy S24 FE di Samsung introduce il primo processore Exynos e e offre 7 anni di aggiornamenti. La serie “Fan Edition” (FE) dei dispositivi del colosso sudcoreano è diventata una scelta affidabile per chi desidera alcune funzionalità da flagship senza pagare il prezzo elevato dei modelli top di gamma.

Samsung Galaxy S24 FE: le caratteristiche complete

Adesso, la compagnia ha ora introdotto un nuovo membro della famiglia, il Galaxy S24 FE, che presenta un design familiare, ma con importanti miglioramenti sotto il cofano. Scopriamo tutti i dettagli completi.

Visivamente, il S24 FE non si discosta molto dal suo predecessore. Mantiene il design elegante e quasi senza bordi, con una fotocamera frontale da 12MP inserita in un foro centrale. Il display è un grande pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,7 pollici, con una frequenza di aggiornamento fluida fino a 120Hz, offrendo ottimi angoli di visualizzazione e un’esperienza reattiva per navigare, giocare e guardare video.

Il cambiamento più grande riguarda il processore: è alimentato dal nuovo Exynos 2400e, il primo processore della serie Exynos e. Samsung non ha rivelato i dettagli sulla configurazione dei core o sulla velocità di clock, ma si presume che sia una versione leggermente meno potente dell’Exynos 2400 standard. Importante da notare, non ci saranno varianti regionali: Samsung distribuirà il telefono con l’Exynos 2400e ovunque.

Per quanto riguarda le fotocamere, il telefono è dotato di tre sensori posteriori, con il principale da 50MP. La main camera è da 12MP, mentre la terza è un teleobiettivo con zoom ottico 3x da 8MP. Per i selfie, c’è una selfiecam da 10MP. Il S24 FE introduce anche il motore ProVisual di Samsung per migliorare le foto in condizioni di scarsa luminosità, ottimizzare i colori nelle immagini e nei video HDR e migliorare la qualità del sensore principale da 50MP. Il software è gestito da One UI 6.1 basato su Android 14, con 7 anni di aggiornamenti della piattaforma e patch di sicurezza. La batteria è da 4.700mAh, con ricarica cablata a 25W e wireless a 15W.

Il Galaxy S24 FE segue la tendenza della serie S24, integrando materiali riciclati nel suo design, come plastica, alluminio, vetro e terre rare. Ha certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, e supporta 5G, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. È possibile preordinare il telefono, che sarà disponibile dal 3 ottobre. Il modello base da 128 GB ha un prezzo di 769,00€, con opzioni colore che includono Blu, Grafite, Grigio, Menta e Giallo.