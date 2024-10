Samsung Galaxy Tab S9 FE in offerta Prime: mancano poche ore alla scadenza

Se sei iscritto ad Amazon Prime non puoi assolutamente farti scappare il tablet top di gamma del momento che oggi puoi acquistare ad un prezzo pazzesco! Si tratta del Samsung Galaxy Tab S9 FE, al momento disponibile a soli 335 euro con uno sconto conveniente del 12%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Hai ancora pochissime ore per sfruttare la promozione speciale!

Samsung Galaxy Tab S9 FE: caratteristiche tecniche e funzionalità

Il Samsung Galaxy Tab S9 FE è un tablet di ultimissima generazione perfetto sia per i tuoi progetti professionali che per l’intrattenimento quotidiano.

Grazie al processore innovativo Exynos 1380 e al sistema operativo Android 13, rende possibile qualsiasi tipologia di operazione permettendoti di svolgere tutto nella massima fluidità ed efficienza. Inoltre è dotato di un display ampio e luminoso da 10,9 pollici che offre contenuti sempre super realistici dai dettagli minuziosi. Tra l’altro, grazie alla modalità Vision Booster, potrai avere una visibilità ottimale anche sotto il sole diretto.

La batteria è potentissima garantendoti un’autonomia di un’intera giornata, mentre grazie al caricabatterie USB Type-C Super Fast Charging da 25W potrai avere l’energia di cui hai bisogno in pochissimi minuti.

In più, nella promozione è inclusa la nuova S Pen che è resistente all’acqua e che ti permette di dare libero sfogo alla fantasia con disegni e creazioni di ogni tipo.

