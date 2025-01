Samsung Galaxy Unpacked, c'è la data ufficiale: Galaxy S25 in arrivo

Con l’inizio del 2025, Samsung è entrata ufficialmente nel vivo del suo periodo più importante dell’anno. Come di consueto infatti, l’azienda sudcoreana terrà il suo Galaxy Unpacked davanti a un pubblico di appassionati e addetti ai lavoratori. Occasione utile per presentare alcune delle più importanti novità che vedranno la luce nel corso dei prossimi mesi. Una su tutte: i Galaxy S25.

Della nuova lineup di smartphone flagship di Samsung si è già parlato a più riprese nel corso delle ultime settimane, con diversi rumors e leak che non hanno fatto altro che alimentare l’attesa e la curiosità dei milioni di fan del brand asiatico. Per il Samsung Galaxy Unpacked è già questione di settimane, e il countdown ha ufficialmente preso il via.

Samsung Galaxy Unpacked: la data ufficiale dell’evento

Il Samsung Galaxy Unpacked avrà luogo il prossimo 22 gennaio 2025, alle ore 19 italiane. È quindi giunto il momento di prendere in mano il calendario e di segnare in rosso questa giornata, durante la quale l’azienda sudcoreana avrà modo di presentare i suoi nuovi dispositivi di ultima generazione, i tanto chiacchierati Galaxy S25.

Che quest’anno, per la prima volta, avranno un nuovo modello inedito che si aggiunge ai 3 che abbiamo imparato a conoscere negli anni. Ossia il Samsung Galaxy S25 Slim, un device che dovrebbe avere uno schermo da 6,6 pollici e che punterà molto sul comparto fotografico. Grazie ad un sensore principale da 200 megapixel, uno ultrawirde da 50 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel. A livello di hardware, diversi rumors scommettono sul chip Snapdragon 7 Elite e su una batteria da 5000 mAh.

Per poter seguire in diretta l’evento Galaxy Unpacked di Samsung, ti basterà collegarti ad uno dei tanti canali social del colosso asiatico. Oltre alle caratteristiche tecniche dei nuovi Galaxy S25, verranno comunicate anche le date di lancio e i prezzi di mercato di una lineup destinata ad infiammare il mercato degli smartphone già da subito.