Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 potrebbero arrivare prima del previsto

Il mercato degli smartphone pieghevoli è in continua evoluzione e Samsung la fa da padrone con i suoi Fold e Flip. Per rinnovare le due serie nel 2023, il produttore potrebbe anticipare il lancio dei nuovi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5. Secondo alcuni rumor, questa mossa potrebbe essere strategica, per permettere ai nuovi pieghevoli di avere più tempo e non arrivare a ridosso dell’annuncio dei nuovi iPhone 15.

Raddoppio di produzione e lancio anticipato

Il noto analista Ross Young di DSCC ha rivelato che le stime di produzione per il Galaxy Z Flip 5 a luglio sono circa il doppio di quelle dello stesso periodo dell’anno precedente per il suo predecessore, il Galaxy Z Flip 4. Questo dato rende “molto probabile” un lancio anticipato sia del Galaxy Z Flip 5 che del Galaxy Z Fold 5, solitamente presentati ufficialmente ad agosto.

Una delle possibili interpretazioni di questa scelta sarebbe quella di distanziare il lancio dei nuovi dispositivi pieghevoli Samsung dall’uscita degli iPhone, con cui condividono un segmento di mercato simile per quanto riguarda i prezzi, pur non essendo in competizione diretta, dato che Apple non ha ancora un pieghevole in gamma.

Given that the production estimates for the Z Flip 5 for July 2023 are about double that of the Z Flip 4 in 2022, it is very likely that they are launching earlier this year which would be a good move to create distance with the iPhone 15 launch. — Ross Young (@DSCCRoss) April 27, 2023

Innovazioni sul display esterno dei pieghevoli

Le aziende sembrano aver deciso di concentrarsi sull’aspetto più critico dei pieghevoli a conchiglia: le dimensioni del display esterno. Un display esterno più grande e funzionale permetterebbe agli utenti di evitare di dover aprire il dispositivo per eseguire operazioni semplici.

Per il Galaxy Z Flip 5, si vocifera che Samsung abbia lavorato per incrementare le dimensioni del display esterno, passando dagli attuali 1,9 pollici a circa 3,4 pollici. Un’innovazione simile si prevede anche per il prossimo Motorola Razr 40 Ultra, con un display esterno da 3,6 pollici e l’integrazione delle due fotocamere principali.

Il mercato stabilirà quale soluzione si rivelerà vincente, ma è chiaro che le premesse per la partita dei pieghevoli quest’anno sono ottime. L’anticipazione del lancio dei nuovi Samsung Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5 potrebbe rappresentare una mossa strategica per l’azienda sudcoreana, che punta sempre più sui dispositivi pieghevoli per rafforzare la propria posizione nel mercato degli smartphone.