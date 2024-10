Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition: svelata la possibile data d'uscita

La possibile data di lancio del nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition è trapelata nelle scorse ore sul Web. La versione più sottile tra i pieghevoli Samsung è infatti attesa sul mercato a stretto giro, per cui sono state tante le voci circolate in questi giorni al fine di anticipare quando la casa coreana porterà sul mercato il suo ultimo arrivato.

Le più recenti indiscrezioni arrivano da un rivenditore coreano, che insieme alla presunta data di lancio ha confermato anche il nome ufficiale del pieghevole, confermando la nomenclatura “Samsung Z Fold6 Special Edition”. Per ciò che riguarda invece il giorno del debutto, il dispositivo dovrebbe essere disponibile il prossimo 25 ottobre. Le informazioni parlano in particolare di una fase di pre-ordine che andrebbe dal 18 al 24 ottobre, per cui è facile capire che le vendite vere e proprie inizieranno il giorno successivo.

Le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition

Tempistiche di commercializzazione e nome ufficiale potrebbero anche non essere confermate da Samsung, dato che al momento disponiamo esclusivamente da indiscrezioni riguardanti in ogni caso il mercato coreano.

C’è invece maggiore certezza sulla scheda tecnica del nuovo pieghevole coreano, che sarà dotato di uno schermo interno da 8 pollici e da un display esterno da 6,5 pollici. Sarà inoltre più sottile rispetto al Galaxy Z Fold6 lanciato un paio di mesi fa, tanto da arrivare ad uno spessore di 10,6 millimetri in posizione piegata, e potrà contare su una fotocamera principale da 200 Megapixel.

Nonostante il nuovo Galazy Z Fold6 Special Edition abbia tutte le carte in regola per destare l’interesse del pubblico europeo e di quello occidentale nel suo complesso, Samsung è al momento decisa a commercializzarlo esclusivamente sul mercato asiatico. Il prodotto sarà infatti destinato alla distribuzione sul solo mercato interno e su quello cinese.