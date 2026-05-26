Samsung Gallery dice addio alla sincronizzazione diretta con OneDrive. Dal 30 settembre 2026 Samsung e Microsoft chiuderanno il collegamento diretto tra la Galleria dei dispositivi Galaxy e il cloud Microsoft. Chi vuole continuare a salvare foto e video su OneDrive dovrà passare dall’app ufficiale del servizio.

La data ufficiale: dal 30 settembre 2026 cambia il modo di salvare le foto

La conferma arriva da una pagina di supporto aggiornata da Microsoft, dopo mesi di voci nate da alcune tracce trovate in versioni non definitive di One UI 8.5. All’inizio era circolata la data dell’11 aprile 2026, ma non è mai stata confermata. Ora il riferimento è quello definitivo: dal 30 settembre 2026 l’app Samsung Gallery non permetterà più di sincronizzare direttamente immagini e video con OneDrive.

Per molti utenti Galaxy il cambiamento si vedrà davvero solo al momento del passaggio. Oggi chi ha attivato il collegamento può vedere e gestire nella Galleria Samsung le foto legate al cloud Microsoft, senza aprire altre app. Dopo la scadenza, quel canale verrà chiuso. Nei mesi scorsi è emerso anche che Samsung starebbe lavorando a una propria soluzione cloud da affiancare, o forse sostituire, all’integrazione attuale. Ma su questo, per ora, i dettagli restano pochi.

Foto ancora su OneDrive, ma non dentro Samsung Gallery

Il punto più importante, per chi teme di perdere i propri scatti, è semplice: le foto archiviate su OneDrive non saranno cancellate. Microsoft chiarisce che, dopo il 30 settembre 2026, quei contenuti non compariranno più dentro Samsung Gallery, ma resteranno disponibili sul sito di OneDrive e sui dispositivi in cui è installata l’app del servizio.

In sostanza cambia il modo per arrivarci, non il posto in cui sono conservati i file già caricati. Chi ha anni di immagini salvate nel cloud potrà continuare a vederle da browser, da PC Windows o dall’app mobile OneDrive. “Le foto resteranno accessibili tramite OneDrive”, spiega la documentazione di supporto Microsoft. Una distinzione tecnica, sì, ma molto concreta per chi usa lo smartphone come archivio principale.

Le impostazioni da cambiare per non bloccare i backup

Per continuare con il backup automatico di foto e video su OneDrive, gli utenti dovranno installare o aprire l’app OneDrive, accedere con il proprio account Microsoft e attivare a mano il caricamento del rullino. Lasciare tutto com’è dentro Samsung Gallery non basterà: dopo la data indicata, quella strada non funzionerà più.

La procedura indicata da Microsoft prevede di entrare nell’app OneDrive, toccare il profilo in alto a sinistra, scegliere la voce dedicata al backup della fotocamera, controllare che l’account sia quello giusto e concedere l’accesso a foto e video quando viene richiesto. Da quel momento i nuovi contenuti dovrebbero tornare a caricarsi automaticamente nel cloud. Meglio farlo prima della scadenza, soprattutto per chi usa OneDrive come archivio principale: bastano pochi minuti per evitare buchi nei backup, doppioni o il dubbio, sempre sgradevole, di non sapere più dove siano finite le proprie immagini.