Samsung porta su Galaxy S25 FE la nuova scansione avanzata delle impronte con One UI 8.5

Samsung ha iniziato a portare sul Galaxy S25 FE, con One UI 8.5 e la patch di sicurezza di maggio, una nuova funzione pensata per rendere più precisa la lettura delle impronte digitali.

La segnalazione è arrivata nelle ultime ore da Android Authority e dall’utente Alfatürk su X. La novità sorprende soprattutto per un motivo: il rollout sarebbe partito dal modello FE, prima ancora di dispositivi più costosi come Galaxy S25 Ultra. La funzione si chiama Improve Accuracy e permette di ripetere la scansione di un’impronta già salvata, così da rendere lo sblocco più affidabile nell’uso di tutti i giorni, anche quando il dito non è appoggiato bene o non è perfettamente pulito.

Improve Accuracy, la nuova scansione che rende più affidabile lo sblocco

La funzione Improve Accuracy, già vista sulla serie Galaxy S26, consente di aggiungere nuove scansioni della stessa impronta digitale fino a dieci volte, senza cancellare il profilo biometrico già registrato. In sostanza, il telefono raccoglie più dati sullo stesso dito e li usa per riconoscerlo meglio. Sembra una modifica minore, ma nella pratica può fare la differenza.

Finora molti utenti provavano a risolvere i limiti del sensore registrando più volte lo stesso dito, per esempio il pollice destro, così da aumentare le possibilità di sblocco al primo colpo. Con One UI 8.5, Samsung porta questa abitudine direttamente nelle impostazioni, in modo più semplice e ordinato. Secondo Android Authority, la novità dovrebbe aiutare soprattutto quando il dito è un po’ umido, sporco o posizionato male sul sensore.

Il percorso è diretto: si aprono le Impostazioni, si entra in Impronte digitali, si sceglie una delle impronte già salvate e si seleziona Improve Accuracy dal menu. A quel punto il sistema chiede di ripetere la scansione più volte. La procedura può essere fatta per ogni impronta presente sul telefono. “È una di quelle modifiche che non fanno rumore, ma si sentono ogni giorno”, ha scritto Android Authority, riferendosi a uno sblocco più rapido e con meno errori.

Rollout a sorpresa: S25 FE batte S25 Ultra e gli altri Galaxy S25

La parte più curiosa è il modo in cui Samsung sta distribuendo la funzione. Galaxy S25 FE sembra aver ricevuto Improve Accuracy prima degli altri modelli della famiglia Galaxy S25, compresi S25 Plus e S25 Ultra. Android Authority ha spiegato di aver trovato l’opzione su un’unità S25 FE aggiornata a One UI 8.5, mentre sui propri Galaxy S25 Ultra e S25 Plus, pur con lo stesso aggiornamento principale, la voce non compariva.

La prima segnalazione è arrivata dall’utente Alfatürk su X ed è stata ripresa anche da SammyGuru. Stando alle verifiche iniziali, la funzione non sarebbe arrivata con il solo passaggio a One UI 8.5, ma con la successiva patch di sicurezza di maggio. Un dettaglio che rende il rollout meno lineare del previsto, perché la stessa patch è stata distribuita più o meno nello stesso periodo anche su altri dispositivi S25, senza però portare la nuova voce per le impronte.

Samsung, per ora, non ha spiegato pubblicamente perché il Galaxy S25 FE sia stato il primo modello della gamma S25 a riceverla. Potrebbe trattarsi di una distribuzione graduale, come spesso accade con gli aggiornamenti software, con alcuni dispositivi usati per verificare la stabilità prima di allargare il rilascio. Per chi usa Galaxy S25 Ultra, dunque, resta da aspettare un prossimo update. La strada però sembra chiara: la gestione delle impronte digitali in One UI diventa più flessibile, meno legata ai trucchi manuali e più vicina all’uso reale dello smartphone.