Sembra assurdo, ma è geniale: l’app che ti aiuta a disintossicarti dalla tecnologia (e ti fa arricchire)

In un contesto dominato da notifiche continue, social network e iperconnessione permanente, la capacità di gestire il tempo digitale sta diventando una competenza sempre più strategica.
È proprio da questa esigenza che nasce un progetto sperimentale sviluppato dall’Università Federico II di Napoli, pensato per incentivare un utilizzo più controllato della tecnologia attraverso un sistema di ricompense e certificazioni digitali.
Come funziona LockBox e perché premia chi resta offline
Al centro dell’iniziativa c’è LockBox, un’applicazione progettata per ridurre le distrazioni durante le attività di studio e aumentare la capacità di concentrazione degli utenti. Il software consente infatti di sospendere temporaneamente l’accesso alle applicazioni considerate più dispersive, come social network, piattaforme di messaggistica o servizi di intrattenimento.
Una volta avviata la sessione di focus, il sistema monitora il tempo trascorso offline rispetto alle applicazioni selezionate. Ogni minuto di utilizzo controllato dello smartphone viene convertito in una valuta virtuale interna, utilizzabile successivamente per ottenere vantaggi concreti. Il modello premiale include libri, ingressi al cinema, abbonamenti fitness, esperienze ricreative e persino viaggi messi a disposizione dai partner aderenti al progetto.
L’aspetto più interessante riguarda però la struttura tecnica del sistema di concentrazione. L’applicazione prevede infatti differenti livelli di restrizione. La modalità più severa blocca completamente le fonti di distrazione digitale, mentre altre configurazioni consentono margini di personalizzazione oppure l’utilizzo limitato di applicazioni musicali per favorire la produttività. L’algoritmo premia quindi la continuità della concentrazione e la riduzione delle interruzioni cognitive.
La disconnessione diventa una competenza certificata
Ma il vero elemento innovativo emerge sul piano professionale e formativo. Raggiunta una determinata soglia di attività – equivalente a circa 25 ore di disconnessione monitorata – gli utenti possono ottenere un Open Badge certificato, rilasciato tramite piattaforma digitale verificabile.
Non si tratta di un semplice attestato simbolico, ma di una vera microcredenziale digitale che certifica competenze trasversali sempre più richieste nel mercato del lavoro contemporaneo. Tra queste figurano la gestione autonoma del tempo, la capacità di mantenere elevati livelli di attenzione, l’autodisciplina e l’utilizzo equilibrato delle tecnologie digitali.
La certificazione può essere integrata nei curriculum professionali e nei profili online, inclusi servizi come LinkedIn, trasformando il benessere digitale in una competenza formalmente riconosciuta.
Secondo i promotori del progetto, il tema centrale non riguarda più soltanto la capacità di utilizzare strumenti tecnologici avanzati, ma soprattutto la possibilità di governare consapevolmente il proprio livello di connessione. In un ecosistema digitale costruito per catturare continuamente attenzione, imparare a interrompere il flusso delle distrazioni diventa infatti un vantaggio competitivo reale.
Il progetto rappresenta quindi un cambio di paradigma: non demonizzare la tecnologia, ma utilizzare strumenti tecnologici per sviluppare maggiore controllo cognitivo, migliorare produttività e ridurre l’impatto dell’iperconnessione sulla qualità della vita quotidiana.