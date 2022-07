Samsung Gaming Hub arriverà su tutti gli Smart TV e Smart Monitor Samsung del 2022

Samsung ha annunciato che Samsung Gaming Hub è in fase di introduzione su tutta la gamma di Smart TV Samsung del 2022. La nuova piattaforma offrirà i migliori contenuti ed esperienze di gioco in streaming senza bisogno di hardware complementari o di effettuare download. Annunciata in occasione del CES 2022, Samsung Gaming Hub è una piattaforma streaming per il gaming, in cui gli utenti potranno vivere nuove esperienze e immergersi nei loro giochi preferiti, grazie a partner come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia.

Samsung Gaming Hub

Samsung Gaming Hub offre un accesso migliore, più rapido e comodo a tutto l’universo del gaming sui televisori Samsung, tra cui i modelli Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, QLED e la serie di Smart Monitor 2022, riunendo l’expertise di Samsung nell’hardware e software per un’esperienza di gioco ottimizzata. Basato su Tizen, Gaming Hub consente agli utenti di accedere istantaneamente ai loro giochi preferiti, grazie a partner leader di settore come Xbox, NVIDIA GeForce NOW e Google Stadia, insieme alle console e ai PC gaming, il tutto su un unico e comodo schermo.

Con Samsung Gaming Hub, gli utenti potranno usare i loro accessori preferiti, come gli auricolari e i controller Bluetooth, senza bisogno di acquistare altro hardware, e potranno accedere ai giochi con facilità. Inoltre, gli utenti riceveranno consigli curati da esperti, basati sui giochi più recenti e popolari.

I giocatori potranno contare su un’esperienza di gaming sorprendente, grazie al forte miglioramento dei movimenti e alla tecnologia di riduzione dei tempi di latenza su tutta la gamma di Smart TV 2022 e Smart Monitor 2022. I più recenti modelli Samsung offrono una decodifica più rapida e una tecnologia di controllo del buffering ottimizzata, che riduce l’input lag di oltre il 30% in media rispetto ai modelli precedenti. Inoltre, la nuovissima tecnologia Samsung di upscaling, basata su Intelligenza Artificiale, ottimizza la grafica di gioco, offrendo una straordinaria risoluzione di 4K e 8K, con elevata precisione di colore e nitidezza.