Samsung: il nuovo update One UI 6.1.1 crea problemi alla fotocamera del Galaxy S23

Stando a quanto si apprende dai rumor emersi online, sembra che il recente aggiornamento One UI 6.1.1 di Samsung riduca drasticamente le capacità della fotocamera della serie Galaxy S23.

Samsung: cosa succede con l’aggiornamento alla One UI 6.1.1?

Samsung ha iniziato a rilasciare il nuovo aggiornamento alla One UI 6.1.1 il 16 settembre 2024 per la serie Galaxy S23, Z Fold 5, Z Flip 5 e molti altri dispositivi. Tuttavia, l’update sembra che presenti diversi problemi. Gli utenti hanno già segnalato su X (precedentemente Twitter) che la skin di ultima generazione appena distribuita ha ridotto le capacità della fotocamera. Si richiede a Samsung di risolvere il problema della fotocamera della serie Galaxy S23 il prima possibile.

Nello specifico, pare che la One UI 6.1.1 abbia infatti ridotto le prestazioni della fotocamera della serie Galaxy S23, e questo non è positivo. Il problema è emerso nell’aggiornamento con numero di build CXH7. In particolare, gli utenti che posseggono un Galaxy S23 Ultra segnalano che l’app della fotocamera scatta foto sfocate quando si utilizza lo zoom tra 16x e 19.9x. Gli utenti chiedono all’azienda sudcoreana di risolvere il problema con un nuovo firmware al più presto.

Tarun Vats, che segue gli aggiornamenti One UI, ha notato che il problema si risolve impostando l’ottimizzazione della fotocamera su medio o minimo. Tuttavia, perché gli utenti dovrebbero essere costretti a modificare manualmente le impostazioni della fotocamera? Inoltre, l’aggiornamento One UI 6.1.1 include la patch di sicurezza di agosto, e ciò stupisce visto che non è l’aggiornamento di sicurezza più recente. Originariamente, la compagnia avrebbe dovuto rilasciare One UI 6.1.1 alla fine di agosto, potendo così fornire un aggiornamento con una patch di sicurezza di settembre e una correzione per la fotocamera.

Gli utenti hanno richiesto al marchio di rilasciare un nuovo aggiornamento della fotocamera per la serie Galaxy S23. La serie Galaxy S23 ha un hardware di qualità sul fronte fotografico, e l’errore di Samsung non può essere ignorato. Come andrà a finire?