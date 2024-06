Samsung mostra per errore i prossimi Galaxy Buds3: ecco come sono

Gli auricolari True Wireless Samsung Galaxy Buds 3 sono stati nel corso delle scorse settimane al centro di rumour e voci di corridoio. Quello che più ha fatto rumore riguardava un cambio di stile totale rispetto al passato, con delle forme molto simili agli Air Pods di Apple. Un’immagine promozionale confermò successivamente le voci, senza però nessun annuncio ufficiale ne comunicati stampa. Il design rinnovato ha un motivo: era l’unico modo secondo gli ingegneri Samsung per migliorare la qualità audio delle chiamate e la cancellazione attiva del rumore avvicinando di più il microfono alla bocca. Uno stile di sicuro poco originale se confrontato con quello dei precedenti Buds, ma molto più efficace.

Da una vaga conferma tramite una immagine promozionale senza nessun riferimento specifico al dispositivo si è passati, come mostrato dall’utente Rydah su X, ad una conferma involontaria direttamente nella app dei Samsung Members, dove è visibile chiaramente il nuovo design degli auricolari. La schermata della app mostra anche tutta una serie di dispositivi che vedranno il debutto in occasione del prossimo evento Samsung Unpacked che si terrà a luglio a Parigi, come Galaxy Watch7, Galaxy Watch FE, Galaxy Ring, e cosa ancor più importante, anche gli “standard” Galaxy Buds riceveranno questo gradito aggiornamento estetico atto a migliorare le prestazioni globali degli auricolari. Perdendo ovviamente in unicità e peculiarità.