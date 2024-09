Samsung potrebbe lanciare un Chromebook Plus a breve

Samsung potrebbe lanciare il suo primo dispositivo “Chromebook Plus” la prossima settimana. L’azienda sudcoreana non rilascia un Chromebook premium da parecchio tempo: l’ultimo modello, il Chromebook 2, è uscito nel 2021. Dopo quasi quattro anni, sembra che l’azienda stia finalmente per presentare un nuovo Chromebook, come riportato da Chrome Unboxed.

Samsung Galaxy Chromebook Plus: cosa sappiamo?

Secondo il rapporto, Samsung sarebbe pronta a lanciare un nuovo Samsung Galaxy Chromebook Plus già dalla prossima settimana. Non solo sarebbe il primo Chromebook a marchio Galaxy dopo anni, ma anche il primo modello “Plus” della serie. Per chi non lo sapesse, BigG ha introdotto il marchio “Plus” per i Chromebook lo scorso anno. Per ottenere questa etichetta, i produttori devono soddisfare requisiti specifici, tra cui processori di fascia alta, webcam ad alta risoluzione e altri requisiti minimi di sistema.

Samsung, con il suo primo Chromebook Plus, soddisferà naturalmente questi standard. BigG sta organizzando un evento dedicato ai Chromebook a New York in questi giorni. Secondo le voci, potrebbe essere proprio in questa occasione che vedremo il lancio del nuovo Samsung Chromebook Plus. Le voci riguardanti il Chromebook con il nome in codice “Xol” di Samsung circolano da tempo. Anche se mancano dettagli precisi, sembra che sarà un laptop tradizionale a conchiglia con specifiche di alto livello e un tasto dedicato per l’assistente virtuale.

Dato l’enfasi su Gemini, l’assistente virtuale di Google, all’interno del panorama dei Chromebook del 2024, è probabile che questo tasto sia integrato con l’AI proprietaria.

Le specifiche esatte, il design e altre caratteristiche del Galaxy Chromebook Plus restano ancora un mistero. Tuttavia, se i rumors sono corretti e il lancio avverrà la prossima settimana, non dovremo aspettare molto per avere informazioni ufficiali. Vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuovi dettagli; restate connessi con noi. Non appena sarà tutto ufficiale aggiorneremo il suddetto articolo.