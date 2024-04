Samsung TV QLED 4K 43": solo per OGGI lo paghi quasi LA META'

Se hai bisogno di una nuova TV per il tuo soggiorno o la tua camera da letto, devi assolutamente optare per questo straordinario prodotto di Samsung, oggi in super sconto su Amazon. Stiamo parlando della Smart TV QLED 4K da 43″ modello 2023, disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto del 45%, che fissa il prezzo finale d’acquisto a soli 435,99€. Approfitta subito di questa clamorosa offerta!

Samsung TV 4K 43″: oggi la puoi acquistare con un super sconto

Questa smart TV da 43 pollici di Samsung monta un processore Quantum Lite 4K, che la rende veloce e soprattutto intelligente nella ottimizzazione della definizione video. Il colore dispone di tecnologia Quantum Dot, che offre delle sfumature e dei colori veramente incredibili. La qualità dell’immagine è cinematografica e si presenta con dei toni brillanti e alta definizione dei neri più profondi. Inoltre, è presenta la Retroilluminazione a LED caldi e freddi per riuscire a ottenere un contrasto ancora più intenso e un’eccellente resa cromatica.

L’audio surround 3D è sincronizzato con l’azione, così da godere di un’esperienza sonora completamente immersiva. In più, la Q-Symphony ti garantirà un’armonia perfetta tra un’eventuale soundbar da acquistare separatamente e gli altoparlanti del televisore. Dispone anche di Gaming Hub per poter accedere ai giochi in maniera semplice e veloce. Il suo design è elegante e sottile e si adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

Acquista subito questo eccellente prodotto di Samsung su Amazon: la smart TV 4K da 43 pollici è disponibile con un fantastico sconto del 45% che fissa il prezzo finale a 435,99€.

