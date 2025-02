Sanremo 2025: come vedere la seconda serata in streaming

Record di ascolti e grandi nomi per la seconda serata del Festival di Sanremo 2025. La kermesse canora più attesa d’Italia continua a macinare successi, con ben 12,6 milioni di telespettatori incollati allo schermo durante la prima serata. L’appuntamento di questa sera, trasmesso su Rai1 e in streaming RaiPlay a partire dalle 20.40, vedrà protagonisti 15 dei 29 big in gara. Il cast stellare spazia da veterani come Giorgia e Marcella Bella a nuove stelle del panorama musicale italiano come Rose Villain e Bresh.

Sul palco dell’Ariston, Carlo Conti guiderà la serata affiancato da un trio d’eccezione: la top model Bianca Balti, l’istrionico Cristiano Malgioglio e l’irresistibile Nino Frassica. La competizione si arricchisce con la gara delle Nuove Proposte, dove cinque giovani talenti si contenderanno due posti per la serata successiva.

La lineup della serata promette emozioni con performance attese come quella di Elodie con “Dimenticarsi alle 7” e The Kolors con “Tu con chi fai l’amore”. Non mancheranno i momenti di sperimentazione con artisti come Willie Peyote e il suo “Grazie ma no grazie” o l’energia di Achille Lauro con “Incoscienti giovani”.

Il sistema di televoto Sanremo per le Nuove Proposte vedrà il pubblico pesare per il 50%, bilanciato dal giudizio della giuria delle radio per il restante 50%.

Come vedere la seconda serata di Sanremo 2025 in streaming dall’estero

Per gli spettatori all’estero, la diretta sarà accessibile attraverso lo streaming di RaiPlay, utilizzando servizi VPN come NordVPN, che permettono di simulare una connessione dall’Italia e ottimizzare la qualità della connessione, eliminando potenziali problemi di buffering. RaiPlay è accessibile sia via browser sia attraverso l’app disponibile per Android e iOS.

Il Festival conferma così la sua capacità di unire tradizione e innovazione, offrendo uno spettacolo che supera i confini nazionali e si conferma evento culturale di primo piano nel panorama televisivo italiano.

