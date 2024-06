Sarà questa la prossima meme coin su Solana a esplodere? I trader pensano che $SEAL possa crescere di 100 volte

Il mercato delle meme coin su Solana è ricco di opportunità, ma i trader pensano che Sealana ($SEAL) potrebbe essere il prossimo token ad esplodere.

Dopo aver raccolto oltre 3 milioni di dollari in prevendita, diverse figure leader del settore si sono mobilitate a sostegno del progetto.

La prevendita di Sealana è in corso, con il token al prezzo fisso di $ 0,022. Tuttavia, il team non ha annunciato una data di fine della prevendita, quindi i potenziali acquirenti potrebbero perdere questa occasione in qualsiasi momento.

Sealana potrebbe essere il prossimo WIF, afferma un importante trader

L’ecosistema Solana non ha prodotto alcuna carenza di meme coin quest’anno, e questo si sta rivelando ottimo per Sealana, con importanti figure del settore che lo sostengono come il prossimo token pronto ad esplodere.

In un recente video su YouTube, Crypto Mischief ha parlato del progetto e ha ipotizzato che potrebbe essere il prossimo Dogwifhat. L’analista ha evidenziato il retroscena spiritoso del progetto e lo slancio iniziale come ragioni del suo potenziale rialzista.

Nel suo video, Crypto Mischief ha anche sottolineato che Sealana ha attirato l’attenzione dei principali media. Ad esempio, del progetto ne hanno parlato importanti testate del calibro di CryptoPotato, The Cryptonomist e Tech Report.

Nel frattempo, il noto analista CryptoBoy suggerisce che Sealana potrebbe essere una “gemma 100x”. Crypto Boy ha evidenziato la forza di altre meme coin di Solana, tra cui Slothana, che ha fornito rendimenti significativi dopo la sua prevendita.

Le esilaranti buffonate sui social media stanno toccando il cuore dei “degen” di Solana

Con una miriade di meme coin Solana sul mercato, Sealana si distingue dai suoi pari attraverso un gioco meme audace.

Azioni in stile South Park e riferimenti all’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono prevalenti in tutto il feed X del progetto.

L’account X di Sealana vanta oltre 12.000 follower e molti dei suoi post ricevono centinaia di Mi piace e retweet. Anche il canale Sealana Telegram conta ben 8.000 membri.

Oltre alle sue provocatorie buffonate sui social media, Sealana fornisce anche alcuni retroscena sul suo sito web:

“Sealana è così assorbito dal mercato che ha abbandonato la splendida figura della sua giovinezza per una dieta da trader a base di patatine e tonno in scatola. La sua ossessione di trovare la prossima grande meme coin di Solana tiene le sue pinne occupate e il suo soggiorno in un gran caos.

In effetti, la mentalità di Sealana dalle stalle alle stelle è in sintonia con la maggior parte dei trader di meme coin, motivo per cui il progetto ha un così vasto sostegno.

Sealana supera i $ 3 milioni, $SEAL sarà il prossimo Book of Meme?

Con oltre 3 milioni di dollari già raccolti, Sealana sta rapidamente diventando una delle migliori prospettive dell’ecosistema di Solana. Book of Meme, la prevendita più iconica di Solana, ha raccolto 2 milioni di dollari prima del lancio sugli exchange.

Tuttavia, dopo la sua offerta di scambio iniziale (IEO), Book of Meme è diventata la criptovaluta più veloce ad ottenere una capitalizzazione di mercato di 1 miliardo di dollari, raggiungendo l’impresa in soli due giorni.

Anche il principale exchange centralizzato Binance è entrato in azione, fornendo una quotazione quasi istantanea a BOME.

Nel frattempo, innumerevoli investitori si sono trasformati da un giorno all’altro in milionari, con l’account di LookOnChain che ha riferito di come un trader abbia trasformato 72.000 dollari in oltre 30 milioni di dollari.

Ma considerando che Sealana ha già messo in ombra la prevendita di Book of Meme, il terreno è pronto per un’enorme crescita. Il settore delle meme coin ha mostrato una forza fuori misura negli ultimi mesi, con progetti come Bonk, Dogwifhat e Pepe che hanno tutti ottenuto guadagni spettacolari.

In definitiva, questa combinazione di condizioni di mercato vantaggiose, supporto da parte di figure leader del settore e un approccio culturalmente rilevante sta alimentando le prospettive rialziste di Sealana.

Tuttavia, poiché la fine della prevendita non è stata rivelata, coloro che vogliono partecipare a questo progetto devono agire rapidamente o rischiano di perdere l’occasione. Visita sealana.io per saperne di più.