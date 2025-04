Scatena la tua creatività con questa Stampante 3D: oggi hai più di 300€ di sconto

Porta la tua creatività a un livello superiore con la straordinaria Stampante 3D Anycubic Kobra 3 Max Combo, ora a un prezzo incredibile di soli 659,99€ con un mega sconto del 32%! Un’occasione da non perdere per gli appassionati di stampa 3D e i professionisti del settore. Questo gioiello tecnologico unisce performance di altissimo livello a funzionalità avanzate, ridefinendo gli standard del mercato.

Perché scegliere la Anycubic Kobra 3 Max Combo?

La Stampante 3D ANYCUBIC si contraddistingue per la sua velocità straordinaria. Con un massimo di 600 mm/s, questa stampante 3D è una delle più rapide sul mercato, anche se la velocità consigliata di 300 mm/s garantisce risultati ottimali. Ma non è tutto: grazie al suo spazio di lavoro XXL di 420 x 420 x 500 mm, potrai realizzare progetti di grandi dimensioni senza compromessi.

La tecnologia ACE PRO è un altro punto di forza: asciuga i filamenti durante la stampa, eliminando problemi legati all’umidità e garantendo una qualità impeccabile. Questo sistema innovativo mantiene il materiale in condizioni ottimali, offrendo un riscaldamento uniforme e migliorando l’esperienza d’uso grazie a funzioni come il caricamento automatico e l’anti-tangente.

Creatività senza limiti e funzionalità avanzate

Con la Anycubic Kobra 3 Max Combo, puoi dare libero sfogo alla tua fantasia grazie alla stampa multicolore. Il dispositivo è dotato di 4 slot integrati, espandibili fino a 8 colori tramite il Filament Hub. La compatibilità con materiali come ASA, ABS, PLA, PETG e TPU (escluso con ACE PRO) offre infinite possibilità per realizzare progetti unici e personalizzati.

La tecnologia LeviQ3.0 semplifica il livellamento del piano di stampa e la calibrazione dell’estrusione, riducendo al minimo gli interventi manuali. E con l’app Anycubic, hai il pieno controllo da remoto: monitora le tue stampe in tempo reale e crea video time-lapse per rivivere ogni fase del processo.

La sicurezza è un altro elemento chiave: il sistema di monitoraggio AI rileva eventuali anomalie, come la formazione di “spaghetti” di filamento, mentre il controllo automatico della tensione della cinghia previene interruzioni indesiderate. E in caso di blackout? Nessun problema, la funzione di ripresa automatica salva il lavoro in corso, permettendoti di riprendere da dove avevi lasciato.

Questo gioiellino è progettato per durare nel tempo e offrire prestazioni eccezionali. Non lasciarti sfuggire l’occasione unica per entrare nel mondo della stampa 3D di alta qualità a un prezzo competitivo. Acquista subito la Anycubic Kobra 3 Max Combo e rivoluziona il tuo modo di creare: oggi è disponibile su Amazon a soli soli 659,99€ con un mega sconto del 32%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.