Scatola Mattoncini LEGO Classic: idea regalo per i più piccoli in offerta speciale

Sei alla ricerca di un regalo originale per il piccolo di casa? Abbiamo la soluzione ideale per te! Oggi su Amazon trovi la Scatola Mattoncini Creativi LEGO Classic a soli 52 euro con un super sconto dell’11%.

La spedizione è gratuita ed è possibile programmare la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l’offerta è a tempo limitato e le scorte sono in esaurimento!

Scatola Mattoncini Creativi LEGO Classic: tutti i componenti

La Scatola Mattoncini Creativi LEGO Classic include ben 790 pezzi con 33 colori diversi, quindi è l’ideale per soddisfare la passione per le costruzioni nei bambini che amano i mattoncini colorati più famosi di sempre.

I piccoli potranno liberare la propria immaginazione in quanto questo set permette di costruire differenti modelli, come una casa, un castello, degli animali, una ruspa giocatto, una macchina fotografica, una vespa e tutto ciò che si può immaginare.

Nello specifico la scatola comprende 2 basi verdi di dimensioni differenti, 3 set di occhi, 6 pneumatici e 6 cerchioni, 8 tipi di finestre e di porte con 8 telai diversi. Inoltre la confezione in plastica del set può essere utilizzata come scatola contenitore, in cui conservare le costruzioni dei bambini e i mattoncini LEGO alla fine del gioco.

Nel set è compresa anche una enorme base LEGO blu per il gioco creativo, con 32×32 bottoncini che offrono uno spazio unico per l’espressione creativa così che le costruzioni possono rimanere ben salde una volta terminate.

