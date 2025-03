Sconto folle di 300€ sull'Apple MacBook Pro 2024: occasione da non perdere

Ti presentiamo il pc portatile più innovativo sul mercato, perfetto sia con i tuoi progetti professionali più complessi che per il divertimento quotidiano! Stiamo parlando ovviamente dell’Apple MacBook Pro 2024, oggi disponibile su Amazon a soli 2.699 euro con uno sconto conveniente del 10%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Apple MacBook Pro 2024: tutte le specifiche tecniche

L’Apple MacBook Pro 2024 è un piccolo concentrato di potenza che si contraddistigue per l’ultimissimo chip M4 Pro grazie al quale potrai svolgere qualsiasi tipologia di operazione in maniera ottimale e velocissima.

Questo modello è dotato di un display Liquid Retina XDR da 16,2 pollici con 1600 nit di luminosità di picco e un contrasto eccezionale così da regalare una visualizzazione impeccabile in qualsiasi condizione di luce esterna, offrendo immagini sempre nitide e brillanti.

Anche la connettività è un vero e proprio punto di forza del pc: nell specifico è dotato di tre porte Thunderbolt 5, una porta di ricarica MagSafe 3, uno slot SDXC card, una porta HDMI e un jack per cuffie. In più il chip M4 Pro ti permette di collegare fino a due monitor esterni per godere di un flusso lavorativo ancora più efficiente.

Per finire, anche le tue videochiamate saranno sempre perfette grazie alla videocamera 12MP Center Stage, ai tre microfoni di livello professionale e ai sei altoparlanti con audio spaziale e supporto per Dolby Atmos.

Oggi l’Apple MacBook Pro 2024 è disponibile su Amazon a soli 2.699 euro con uno sconto conveniente del 10%. Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. Cosa aspetti? Un’occasione del genere è davvero più unica che rara!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.