Sconto quasi del 50% per l’accessorio che rende super tech la tua postazione: il costo è ridicolo

Questa ciabatta multipresa WiFi permette di controllare individualmente tre prese Schuko, rendendo semplice gestire diversi dispositivi contemporaneamente senza alzarsi o scollegare nulla manualmente. Grazie allo sconto Amazon del 40%, il prezzo scende da 49,99 € a soli 29,99 €, trasformando questo accessorio in un acquisto estremamente interessante per chi vuole aggiornare la propria postazione tech senza spendere una fortuna.

Tapo P300 si distingue per la compatibilità con Alexa, Google Home e Apple HomeKit, permettendo un’integrazione immediata in qualsiasi sistema domotico già esistente. Non richiede hub aggiuntivi: si collega direttamente al WiFi di casa, rendendo l’installazione rapida e intuitiva. Attraverso l’app Tapo o i comandi vocali puoi gestire ogni presa separatamente, impostare accensioni e spegnimenti programmati e sfruttare la modalità Assente per simulare la tua presenza quando non sei in casa, aumentando la sicurezza contro possibili intrusioni.

Porte USB integrate e ricarica rapida

Oltre alle tre prese principali, Tapo P300 integra porte USB con ricarica rapida fino a 18W, compatibili con i protocolli Power Delivery e Quick Charge 3.0. Questo significa che puoi ricaricare velocemente smartphone, tablet, cuffie e altri dispositivi senza dover usare caricabatterie separati, riducendo ingombri e cavi in giro per casa. La combinazione di prese Schuko intelligenti e porte USB ad alta potenza rende Tapo P300 ideale sia per la scrivania della postazione home office sia per il soggiorno, la camera da letto o altri angoli della casa in cui sono presenti più dispositivi elettronici.

Con il controllo individuale delle prese puoi gestire i tuoi apparecchi in modo preciso: accendere la lampada, spegnere la ciabatta del PC o programmare la ricarica del telefono secondo le tue esigenze. Inoltre, l’app permette di monitorare i consumi, favorendo un uso più intelligente ed efficiente dell’energia, con la possibilità di ridurre sprechi quando i dispositivi non sono in uso.

Tapo P300 combina comodità, sicurezza e tecnologia, rendendo l’ambiente domestico o la postazione lavorativa più organizzata e funzionale. L’uso combinato di controllo remoto, comandi vocali e programmazione temporizzata trasforma la gestione dei dispositivi elettronici da un compito manuale e disorganizzato in un’esperienza fluida e smart.

Con il prezzo attuale di 29,99 € grazie allo sconto Amazon, Tapo P300 è uno degli investimenti più convenienti per chi desidera un accessorio smart, efficiente e facile da usare. Che tu voglia automatizzare la tua scrivania, ottimizzare la ricarica dei tuoi dispositivi o integrare la ciabatta in un ecosistema domotico esistente, questo piccolo gadget offre prestazioni elevate e un costo ridotto, rendendo super tech qualsiasi angolo della casa senza spendere una fortuna.