Se hai Amazon Prime puoi scegliere subito 4 regali gratis: come richiederli oggi stesso

L’ecosistema Amazon Prime non è più solo una questione di spedizioni rapide o di un catalogo streaming per le serate sul divano.

Periodicamente, il colosso di Seattle apre delle finestre di opportunità che molti abbonati ignorano, lasciando sul tavolo vantaggi digitali dal valore economico concreto. In queste ore, l’attenzione si è spostata su una massiccia operazione dedicata agli appassionati di intrattenimento videoludico: quattro titoli completi sono stati resi riscattabili gratuitamente, senza costi aggiuntivi rispetto al canone già pagato.

Non si tratta di semplici versioni dimostrative o di contenuti a tempo, ma di licenze permanenti che entrano a far parte della libreria dell’utente. Questa iniziativa si inserisce nel quadro di Prime Gaming, una costola del servizio che spesso opera nell’ombra rispetto alla popolarità di Prime Video. I giochi selezionati per questa tornata spaziano tra generi diversi, cercando di intercettare sia il nostalgico che il giocatore in cerca di esperienze atmosferiche.

Amazon fa un regalo agli utenti Prime

Tra i protagonisti di questa promozione spicca “A Plague Tale: Innocence”, un’avventura narrativa di altissimo profilo che trascina i giocatori nella Francia del XIV secolo, tra l’inquisizione e un’invasione di ratti che assume contorni quasi soprannaturali. Accanto a questo titolo di peso, gli abbonati possono riscattare “Death’s Door”, un gioco d’azione che esplora il tema della morte con un design raffinato e una difficoltà stimolante, dove si impersona un corvo incaricato di mietere anime. Completano il quartetto “Haunted Hotel: Lost Time”, un’esperienza più votata all’enigma classico e agli oggetti nascosti, e “Scorn”, un’opera horror ispirata alle visioni biomeccaniche di H.R. Giger che ha diviso la critica per la sua estetica disturbante e la quasi totale assenza di guida per il giocatore.

Il procedimento per ottenere questi omaggi è immediato ma richiede un’azione manuale, poiché Amazon non li accredita automaticamente sul profilo. È necessario recarsi sul portale dedicato a Prime Gaming, effettuare il login con le proprie credenziali Amazon e cliccare sul tasto di riscatto presente sulle schede dei singoli giochi. Una volta completata l’operazione, il sistema fornirà un codice o collegherà direttamente il titolo a un launcher specifico, come l’App di Amazon Games o Epic Games Store.

C’è un aspetto curioso in queste distribuzioni: spesso il valore percepito di un gioco gratuito è inversamente proporzionale al tempo che l’utente medio gli dedica. È la “bulimia del catalogo”, dove l’accumulo diventa più appagante della fruizione stessa. Eppure, in un mercato dove i prezzi dei software tripla A continuano a salire, poter possedere “A Plague Tale” a costo zero rappresenta una crepa vantaggiosa nel muro del consumismo digitale.

È interessante notare come Amazon stia testando la resistenza dei server in regioni con infrastrutture datate proprio durante questi picchi di riscatti massivi, un dettaglio tecnico che raramente emerge nelle note di rilascio ma che influenza la stabilità del servizio a livello globale. Molti sottovalutano la portata di queste operazioni: non si tratta solo di marketing, ma di una strategia per abituare l’utente a un’interfaccia proprietaria diversa da quella dello shopping. Chi entra per il regalo, spesso resta per l’ecosistema. Le scadenze per reclamare questi quattro regali sono fissate a breve giro, dunque il tempismo diventa il requisito fondamentale per non perdere l’accesso a quello che, a tutti gli effetti, è un tesoro digitale già pagato con l’abbonamento annuale.