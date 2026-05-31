Se porti la tua TV ti danno 300 euro subito: l'iniziativa è imperdibile

Trony ritira il televisore vecchio direttamente a casa e riconosce fino a 300 euro di valutazione, a patto di acquistarne uno nuovo tra quelli segnalati nel volantino attivo fino all’11 giugno. Il meccanismo è semplice: la cifra ottenuta si scala dal prezzo del nuovo apparecchio. Non è un buono sconto generico, ma un rimborso parametrato al valore dell’usato, il che significa che l’importo finale dipenderà anche da cosa si porta — non è detto che tutti arrivino a 300 euro.

L’aggancio ai Mondiali non è casuale. Le catene di elettronica da anni sincronizzano le promozioni sui TV con i grandi eventi calcistici, sapendo che la pressione di guardare le partite su un display più grande spinge all’acquisto anche chi in condizioni ordinarie non avrebbe considerato la sostituzione. In questo caso il volantino aggiunge un ulteriore incentivo: la possibilità di pagare a rate a tasso zero, che abbassa ulteriormente la soglia d’accesso.

300 euro se porti la tua vecchia TV: come funziona

Tra i modelli inclusi nell’iniziativa, il TCL da 55 pollici QLED è proposto a 349 euro — una cifra che, con la valutazione massima dell’usato, scenderebbe teoricamente a 49 euro. Un divario che chiarisce perché l’iniziativa funziona meglio sui modelli di fascia media-bassa: la valutazione dell’usato incide proporzionalmente di più su prezzi di partenza contenuti. Sul Samsung da 75 pollici a 649 euro, i 300 euro di rimborso restano rilevanti ma rappresentano meno della metà del prezzo finale.

Il volantino non si limita ai televisori. Tra gli smartphone segnalati compare il Samsung Galaxy S25 Edge a 799 euro e il modello S25 FE a 599 euro. Sul fronte notebook, il Lenovo IdeaPad Slim 3 con processore Intel Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB SSD è quotato 649 euro, mentre l’Asus VivoBook con Ryzen 5 e stessa configurazione si ferma a 499 euro. Nessuno di questi partecipa alla promozione TV, ma contribuiscono a rendere il volantino più denso rispetto alle sole offerte display.

Un dato che passa in secondo piano: il ritiro avviene a domicilio, non in negozio. Questo dettaglio cambia la convenienza pratica dell’offerta per chi ha apparecchi da 65 o 75 pollici difficili da trasportare autonomamente. Il servizio elimina un ostacolo che spesso dissuade dal rottamare i TV più grandi.

La promozione è valida fino all’11 giugno, salvo esaurimento scorte — clausola standard, ma che nei periodi di alta domanda legata agli eventi sportivi tende a diventare rilevante prima di quanto indicato in calendario.