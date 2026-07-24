Se possiedi uno di questi smartphone hai ancora poco tempo per agire

Se possiedi uno di questi smartphone, conviene dare un’occhiata agli aggiornamenti: Xiaomi ha iniziato a distribuire anche in Europa la patch di sicurezza Android del 1° luglio 2026 su 58 smartphone e tablet Xiaomi, Redmi e Poco.

L’update serve a chiudere falle già note di Android e arriverà con un rollout graduale, quindi non tutti lo vedranno comparire nello stesso momento.

Xiaomi, Redmi e Poco: i 58 modelli coinvolti nel rollout

L’aggiornamento riguarda molti dispositivi, tra modelli già passati a HyperOS 3 e altri ancora fermi a HyperOS 2. Secondo quanto riportato da GIGA, la distribuzione interessa più aree, tra cui Europa, India e mercato globale. I tempi, però, possono cambiare da Paese a Paese. In pratica: se la notifica non arriva subito, non è detto che ci sia un problema.

Nell’elenco compaiono Xiaomi 13 Lite, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13T, Xiaomi 14 Civi, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 17T e 17T Pro, insieme a Xiaomi Civi 2 e Civi 4 Pro. Ci sono anche i tablet Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, Pad 7 e Pad 7 Pro.

Per il marchio Poco, il rollout include tra gli altri Poco C Pad, Poco C75, Poco C81, Poco C85 4G, Poco M6, M6 Pro 4G, Poco M7 4G, M7 Plus, Poco M8 Pro 5G, M8s, Poco Pad, Pad M1, Pad X1, Poco X7, Poco X8 Pro e Poco X8 Pro Iron Man Edition.

Sul fronte Redmi figurano invece Redmi 13, 13C 5G, 13R, 13X, Redmi 14C, Redmi 15, 15 4G, 15A 5G, 15C 4G, Redmi 17 5G, Redmi A3 Pro, A7 Pro, A7 Pro 5G India, la serie Redmi Note 13 Pro 4G, Redmi Note 14 e Redmi Note 15 Pro, oltre a Redmi Turbo 5 e a diversi tablet della linea Redmi Pad. Una lista lunga, insomma. E per molti utenti vale la pena controllare subito.

Patch Android del 1° luglio 2026: cosa mette al sicuro

La nuova versione porta il livello di sicurezza al 1° luglio 2026 e corregge vulnerabilità già note di Android, come accade di solito con gli aggiornamenti mensili rilasciati dai produttori. Xiaomi, nel dettaglio pubblico riportato dalla fonte, non indica quali falle siano state chiuse su ogni singolo modello. Il punto però è chiaro: ridurre i rischi legati a problemi già documentati.

Le patch di sicurezza spesso passano quasi inosservate. Non cambiano l’aspetto del telefono, non portano per forza nuove funzioni e non stravolgono menu o icone. Lavorano sotto la superficie: componenti di sistema, librerie, stabilità, protezione dei dati. Per questo i produttori invitano di solito a installarle appena disponibili. Un telefono non aggiornato, infatti, resta più esposto ad attacchi già conosciuti.

Il rilascio a scaglioni serve anche a individuare eventuali problemi prima che l’update arrivi a tutti. Ecco perché due utenti con lo stesso modello, magari uno in Italia e uno in India, possono ricevere la notifica di aggiornamento Xiaomi in giorni diversi. Non è un’anomalia: è la normale procedura di distribuzione.

Aggiornamento Xiaomi: come controllarlo senza rischiare firmware sbagliati

Chi ha uno dei modelli coinvolti può verificare manualmente la presenza dell’update dalle Impostazioni dello smartphone. Da lì bisogna entrare in Info sul telefono o Informazioni sul dispositivo e poi nella sezione dedicata all’aggiornamento di sistema. Se la patch è già disponibile per quella regione, il telefono proporrà download e installazione.

Il consiglio, soprattutto per chi ha meno esperienza, è semplice: usare solo il canale ufficiale mostrato dal dispositivo. Le versioni firmware possono cambiare in base al mercato di vendita, per esempio Europa, Global o India. Installare un pacchetto non adatto può causare malfunzionamenti o bloccare alcune funzioni. Meglio aspettare qualche giorno, se la notifica tarda ad arrivare.

Prima di procedere, meglio collegarsi a una rete Wi-Fi stabile, controllare che la batteria sia sufficiente e, se possibile, fare un backup dei dati principali. Sono passaggi rapidi, ma utili. In questo caso agire significa soprattutto non rimandare: quando la patch Xiaomi di luglio 2026 compare sul dispositivo, conviene installarla senza cercare scorciatoie.