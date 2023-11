Sembra un iPhone 15, ma costa una MISERIA: con 129€ hai schermo 7,3'', 16GB/1TB e 6800mAh

L’i15 Pro Max è il più recente smartphone Android che promette di rivoluzionare la tua esperienza mobile. Con un ampio schermo da 7,3 pollici, una potente batteria da 6800 mAh, fotocamere di alta qualità e molte funzionalità avanzate, questo dispositivo offre un’esperienza visiva e un rendimento eccezionali.

I colori sono brillanti e la chiarezza è sorprendente, garantendo che tutto ciò che visualizzi sullo schermo risplenda con vivacità. E che dire della memoria? 16GB di RAM e addirittura 1TB di ROM. Mostruoso. Il prezzo? Poco più di cento euro, ovvero 129€ tutto incluso, anche le spedizioni con Prime.

i15 PRO Max, lo smartphone Android ULTRA in tutto

Dal punto di vista estetico, è evidente che lo smartphone sia una sorta di clone dell’iPhone 15 PRO: design elegante, stile moderno e accattivante. Una delle caratteristiche distintive dell’I15Ultra è la sua batteria eccezionalmente grande da 6800 mAh. Potrai goderti da 6 a 10 ore di conversazione, da 8 a 15 ore di riproduzione musicale e da 3 a 5 ore di gioco, tra le altre cose. Inoltre, la gestione intelligente della batteria basata sull’intelligenza artificiale contribuisce a prolungare ulteriormente il tempo di standby, riducendo la cache eccessiva per risparmiare più energia.

Il telefono vanta anche molte funzioni potenti, tra cui il riconoscimento facciale all’attivazione che sblocca il telefono con un semplice sguardo. La connettività è garantita grazie al supporto per il Wi-Fi a doppia banda 2G e 5G, rendendo l’uso in ufficio e l’intrattenimento più agevoli. Inoltre, il Bluetooth 5.0 offre una connessione fluida e c’è persino una funzione di sintonizzazione radio. Per gli amanti della fotografia, l’I15Ultra offre una fotocamera posteriore eccezionale da 108 MP, con un’ampia apertura e pixel di dimensioni notevoli.

Oltre alle fotocamere di alta qualità, l’i15 Pro Max supporta il riconoscimento facciale per un accesso rapido e sicuro al telefono. È dotato di connettività WiFi dual-band 2G e 5G, Bluetooth 5.0 per connessioni fluide e offre funzionalità radio per un intrattenimento completo.

L’i15 Pro Max è un dispositivo Android all’avanguardia che offre un’esperienza visiva straordinaria, una batteria a lunga durata e fotocamere potenti. Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone con funzionalità avanzate, questo dispositivo merita sicuramente la tua attenzione. Fallo tuo ora a soli 129€ con le spedizioni gratuite via Prime. Poterebbe essere una bella scoperta.

