Set da 2 Telecamere WiFi da interno: monitora casa con una spesa piccolissima

Set da 2 Telecamere WiFi da Interno GNCC: modalità di installazione e funzionamento

La Telecamera WiFi da Interno GNCC è compatta e leggera, è può essere facilmente montata su qualsiasi superficie piana con vari modi di installazione senza che sia necessaria nessuna perforazione.

Si contraddistingue per la sua risoluzione elevatissima con 1080 pixel così da poter catturare ogni dettaglio nella tua stanza. Inoltre, grazie a 6 luci a infrarossi da 850 nm, il dispositivo è in grado di visualizzare immagini cristalline fino a 10 metri anche in completa oscurità.

Allo stesso tempo è dotata di un sensore intelligente integrato che assicura la massima tranquillità in casa: ogni volta che viene rilevato un movimento o un suono, la telecamera registrerà un video e invierà un avviso in tempo reale tramite l’APP Osaio.

Inoltre potrai sfruttare il microfono e l’altoparlante integrati per interagire con la tua famiglia, gli amici o gli animali domestici ogni volta che vuoi anche da remoto attraverso l’app adibita.

