Singole crepe sullo schermo: non saranno più coperte dalla garanzia Apple

Apple ha apportato una modifica significativa alle sue politiche di riparazione e garanzia standard per iPhone e Apple Watch questo mese. Secondo diverse fonti, Apple non copre più le “singole crepe sottili” con la garanzia standard dei suoi dispositivi. Al contrario, queste riparazioni vengono ora elaborate come richieste di “danni accidentali” e di conseguenza gli utenti devono mettere mano al portafoglio.

Al momento, la modifica si applica solo a iPhone e Apple Watch. Apple di conseguenza copre ancora le riparazioni di crepe sottili per iPad e Mac in garanzia standard. Ma per quale motivo Apple ha rivoluzionato il suo modo da anni di applicare la garanzia? Una policy che è da sempre stata molto apprezzata dagli utenti e che negli anni si è rivelata essere un vero e proprio vantaggio competitivo. Apple non ha comunicato nulla a riguardo, ma senza dubbio questo è un cambiamento che farà infuriare tutti i possessori dei dispositivi della casa di Cupertino, abituati ad avere un servizio post vendita eccezionale.

Probabilmente l’accesso al cambio in garanzia per singole piccole crepe era troppo frequente, diventando negli anni sin troppo oneroso anche per Apple. Chi invece ha sottoscritto Apple Care + potrà sostituire il display pagando 29 dollari per la riparazione dello schermo. Ovviamente prima i tecnici verificheranno se la crepa è stata originata da caduta o qualsiasi altro evento accidentale o se è un problema di non conformità dei materiali o dell’assemblaggio.