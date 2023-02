Siria e Turchia: ecco come fare per inviare aiuti dall'Italia ai terremotati

Il terribile terremoto che ha colpito Turchia e Siria ha mietuto tantisisme vittime e messo in ginocchio un’enorme area dei due Paesi. In Siria, in particolare, il sisma ha ferito un Paese già dilaniato dalla guerra e dove oltre l’80% della popolazione vive in povertà. Durante le emergenze i più piccoli sono i più vulnerabili e indifesi, come purtroppo ampiamente dimostrato proprio in Siria, ma anche Iraq, Yemen, Libia, Armenia e in Africa. Grazie alle donazioni di tanti cittadini e l’opera di diverse organizzazioni nazionali e internazionali, è possibile contribuire per alleviare un po’ le sofferenze e portare i primi soccorsi, come cibo, acqua, cure e protezione, assicurando una risposta rapida e efficace alla crisi.

Terremoto in Siria e Turchia: ecco come aiutare

La Caritas Italiana, impegnata da anni nei due Paesi, fa sapere di essere in costante contatto con le Caritas locali e la rete internazionale per offrire aiuto e sostegno. Se volete è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza utilizzando il conto corrente postale n. 347013, oppure con donazione tramite il sito www.caritas.it, oppure con bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite:

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma –Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111;

Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma – Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474;

Banco Posta, viale Europa 175, Roma – Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013;

UniCredit, via Taranto 49, Roma – Iban: IT 88 U 02008 05206 0000110.

La raccolta dell’Associazione Specchio d’Italia

Si può versare su www.specchioditalia.org/sisma con carta di credito e Paypal. Oppure si può versare con un bonifico bancario sul conto corrente intestato a Fondazione Specchio d’Italia Onlus codice Iban IT82 F030 6909 6061 0000 0176 056 oppure con bollettino postale sul conto corrente postale numero 1051722237 intestato a Fondazione Specchio d’Italia, via Brentano 2, 20121, Milano. Causale: “Terremoto Turchia-Siria”. Tutti i versamenti, eccetto quelli in contanti, sono fiscalmente deducibili.

Inviare un’offerta all’UNICEF

Per chi invece vuole contribuire all’acquisto dei kit d’emergenza, ciascuno dei quali contiene medicine di primo soccorso, cibo terapeutico, una coperta e compresse per la potabilizzazione dell’acqua, materiale indispensabile soprattutto ora, nelle prime fasi di soccorso, c’è la possibilità di versare il proprio contributo all’UNICEF. Ecco come funziona: andate sul sito ufficiale di Unicef e donate in questa pagina, anche via PayPal, 75€, 100€ 0 250€ in base alle vostre possibilità.

I fondi raccolti verranno poi utilizzati per garantire alle famiglie e ai bambini immediate cure mediche, acqua potabile, supporto psicologico, coperte e tutto ciò che può essere utile per dare un po’ di conforto a coloro che soffrono.

La raccolta fondi di Save the Children

Se cercate altre forme di donazioni, c’è per esempio il canale dedicato creato da Save the Children. Seguendo questo link verrete trasportati direttamente sulla pagina del fondo emergenza terremoto, dove seguendo le facili indicazioni potrete scegliere quanti euro donare. Lo potete fare con carta di credito, PayPal e altri metodi di pagamento digitali. In alternativa, come viene spiegato sul sito, potete usare un bollettino postale o un Bonifico Bancario.

Ricordatevi che potete farlo anche online attraverso il sito di Poste italiane o tramite la tua homebanking. In caso di bonifico postale o bancario:

Bollettino di C/C postale n.43019207

Bonifico Bancario: Banca popolare Etica, IBAN IT71P0501803200000011184009

Puoi intestare il bonifico o il bollettino postale a Save the Children Italia ONLUS Piazza San Francesco di Paola, 9 – 00184 Roma. Inserisci la causale “Emergenze – 16859”.

La raccolta fondi di Mezzaluna Rossa Kurdistan

Nella speranza che la tragedia unisca e non divida ulteriormente i due popoli in lotta tra loro, soprattutto i turchi con l’etnia curda contro cui è in corso da mesi un continuo attacco, importante anche supportare proprio la popolazione curda che al solito sembra essere stata dimenticata dall’Occidente. Potete donare o seguendo questo link, oppure direttamente con bonifico: