Smart TV Samsung Neo QLED: con la promo Amazon risparmi più di 1.100€

La tua esperienza visiva in salotto può raggiungere nuovi livelli grazie al Samsung Neo QLED 4K da 65 pollici, oggi in offerta su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%. Con un prezzo ridotto a soli 1.695,33 euro rispetto al listino originale di 2.804,99 euro, questo televisore rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca qualità e innovazione.

Design e tecnologia che si distinguono

Il Samsung QE65QN95BATXZT non è solo un televisore, ma un concentrato di tecnologia e stile. Grazie alla Tecnologia Quantum Matrix, che utilizza Mini LED, i neri risultano più profondi e i contrasti incredibilmente definiti, regalando immagini di una precisione straordinaria. A questo si aggiunge il Processore Neural Quantum 4K, un sistema avanzato basato sull’intelligenza artificiale che ottimizza ogni contenuto per offrirti dettagli e colori incredibilmente realistici.

Il design è altrettanto sorprendente: con l’elegante Infinity One Design, il televisore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, trasformando il tuo salotto in uno spazio moderno e sofisticato. Inoltre, la soluzione Attachable Slim One Connect ti consente di organizzare i cavi in modo ordinato, eliminando ogni disordine visivo.

Audio e funzionalità all’avanguardia

Non solo immagini spettacolari: l’esperienza d’intrattenimento è completata da un audio immersivo. Grazie alle tecnologie Dolby Atmos e Object Tracking Sound Plus (OTS+), il suono segue l’azione sullo schermo, creando un effetto tridimensionale che ti avvolge completamente. È la scelta ideale per film, serie TV e gaming.

Questo modello è compatibile con lo standard DVB-T2, eliminando la necessità di decoder esterni, e include una funzione anti-riflesso che garantisce una visione ottimale anche in ambienti molto luminosi. Le dimensioni compatte (19,5 x 162,5 x 94,7 cm) e il peso di 30,4 kg lo rendono facile da posizionare ovunque.

Se stai cercando un televisore che unisca prestazioni eccezionali, design sofisticato e un’offerta imperdibile, il Samsung QE65QN95BATXZT è la risposta. Questo modello di punta non solo arricchisce la tua esperienza visiva e sonora, ma si integra perfettamente con l’arredamento della tua casa, diventando un vero e proprio elemento di stile.

Acquista ora il Samsung Neo QLED 4K su Amazon e porta nel tuo salotto la qualità di un prodotto premium a un prezzo straordinario di soli 1.695 euro. Approfitta dello sconto del 40% e trasforma il tuo intrattenimento domestico in un’esperienza senza precedenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.