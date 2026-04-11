Smartphone usati valgono sconti: la nuova idea sostenibile di Coop

C’è un gesto che molti fanno quasi senza pensarci: cambiare smartphone e lasciare il vecchio in un cassetto.

Un’abitudine diffusa che, nel tempo, si traduce in milioni di dispositivi inutilizzati, pieni di materiali preziosi ma di fatto dimenticati. Oggi però qualcosa sta cambiando, e proprio da questi oggetti dimenticati può nascere un piccolo vantaggio concreto nella vita quotidiana.

L’idea arriva dal mondo della grande distribuzione, dove si fa strada un modello sempre più orientato all’economia circolare. Non più semplici rifiuti elettronici, ma vere e proprie risorse da recuperare e reinserire nel ciclo produttivo.

Il progetto parte da un presupposto semplice: dare un valore tangibile ai vecchi dispositivi elettronici. In alcuni punti vendita della Coop, è stata avviata un’iniziativa che consente ai cittadini di consegnare piccoli apparecchi elettronici inutilizzati, tra cui smartphone, trasformandoli in un beneficio immediato.

Non si tratta solo di una raccolta simbolica. Il conferimento avviene gratuitamente e rientra nel circuito dei cosiddetti RAEE, i rifiuti elettronici, ma con una logica diversa: incentivare le persone a partecipare attivamente, collegando il gesto del riciclo a un ritorno concreto, come la spesa quotidiana.

In pratica, quello che fino a ieri era un oggetto abbandonato diventa parte di un sistema che premia comportamenti sostenibili, senza richiedere sforzi particolari.

Un problema silenzioso nelle case degli italiani

La questione dei dispositivi elettronici inutilizzati è più grande di quanto si pensi. In Italia, milioni di smartphone restano inutilizzati per anni, accumulandosi nei cassetti. Questo significa anche perdere materiali preziosi come oro, rame e terre rare, fondamentali per la produzione tecnologica.

Il punto non è solo ambientale, ma anche economico. Ogni dispositivo non recuperato rappresenta una perdita di valore, oltre a contribuire a un sistema produttivo che continua a estrarre nuove risorse invece di riutilizzare quelle già disponibili.

È proprio su questo squilibrio che si inseriscono iniziative come quella avviata nei supermercati: avvicinare il cittadino al tema del riciclo senza passaggi complicati, integrando il gesto nella quotidianità.

Negli ultimi anni si è parlato molto di economia circolare, spesso però in modo astratto. Qui, invece, il concetto prende forma concreta: il vecchio smartphone non viene semplicemente smaltito, ma entra in un processo di recupero che restituisce valore.

Il modello funziona perché elimina una delle principali barriere: la percezione di inutilità del gesto. Quando il riciclo diventa parte di un’azione già abituale, come fare la spesa, il comportamento cambia in modo naturale.

Non è solo una questione di sostenibilità ambientale, ma anche di abitudine culturale. Si passa dall’accumulare oggetti a riconoscerne il potenziale, anche quando sembrano ormai superati.

Un cambiamento che parte dalle abitudini

La vera novità di questa iniziativa non è tanto il meccanismo in sé, quanto il modo in cui si inserisce nella routine delle persone. Non serve cercare centri specializzati o organizzare il conferimento: tutto avviene nello stesso luogo dove si va ogni settimana.

Questo approccio potrebbe rappresentare un punto di svolta. Se il modello dovesse diffondersi, potrebbe cambiare il modo in cui vengono percepiti i dispositivi elettronici a fine vita, trasformandoli da ingombro a opportunità.

E forse la domanda non è più se convenga o meno conservare quel vecchio telefono nel cassetto, ma quanto valore si stia lasciando inutilizzato ogni giorno, senza nemmeno accorgersene.