Smartwatch unisex praticamente regalato su Amazon: sconto folle del -81%

Amazon ha lanciato un’offerta strepitosa sullo Smartwatch unisex ASWEE! Oggi è disponibile con un mega sconto dell’81%, quindi a soli 16 euro.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione bomba, le scorte sono in esaurimento e l’offerta è a tempo limitatissimo!

Smartwatch unisex ASWEE: tutte le funzionalità

Lo Smartwatch unisex ASWEE dispone in primis di microfono e altoparlante, che consentono di effettuare o ricevere chiamate dopo aver collegato il telefono cellulare tramite l’app. Quando ne hai bisogno, quindi, puoi chiamare chiunque utilizzando direttamente l’orologio senza dover estrarre lo smartphone.

Inoltre è dotato di funzioni pratiche per ottimizzare le tue abitudini quotidiane, tra cui messaggi SMS e diverse applicazioni (Twitter, Facebook, Messenger, Viber), controllo multimediale, regolazione della luminosità, visualizzazione meteo, controllo della fotocamera, promemoria di seduta lunga, allarme, cronometro e ricerca del telefono cellulare.

Questo modello è un ottimo supporto anche per la tua attività fisica grazie alle 8 modalità di esercizio giornaliere che soddisfano le tue esigenze quotidiane di fitness. Allo stesso tempo è in grado di registrare la frequenza cardiaca, il chilometraggio, le calorie, i minuti di attività e altri dati in tempo reale, in modo da poter regolare il ritmo dell’esercizio in modo tempestivo.

In più, l’orologio ti aiuterà a tenere sotto controllo la tua salute in maniera continuativa in quanto supporta il monitoraggio dinamico in tempo reale della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue e della pressione sanguigna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.