Snapdragon 7 Gen 4: Qualcomm innova con AI e gaming di alto livello

Il nuovo Snapdragon 7 Gen 4 di Qualcomm rappresenta una vera rivoluzione nel panorama della tecnologia mobile, integrando intelligenza artificiale, prestazioni elevate e una piattaforma di gaming migliorata. Realizzato con un processo produttivo a 4nm, questo chip promette di ridefinire l’esperienza utente, portando tecnologie di fascia alta a dispositivi di gamma media. La piattaforma include innovazioni come il sistema Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN), e il supporto a connessioni wireless di ultima generazione.

Un concentrato di tecnologia premium

Lo Snapdragon 7 Gen 4 è un chip a 8 core prodotto a 4 nm da TSMC. Non ha un core “Prime”, ma solo un core ad alte prestazioni con una frequenza di clock molto elevata. Questa la configurazione dei core:

1 Prime Core fino 2,8 GHz

4 Performance Core fino 2,4 GHz

3 Efficiency Core fino 1,84 GHz

La connettività è uno dei punti di forza, grazie a un modem 5G capace di raggiungere velocità fino a 4,2 Gbps, con supporto a WiFi 7 e Bluetooth 6.0 per connessioni stabili e veloci.

Per gli appassionati di fotografia, il processore d’immagine Qualcomm Spectra supporta sensori fino a fotocamera 200 MP e video con Zero Shutter Lag, offrendo una qualità visiva senza precedenti. Inoltre, il comparto gaming beneficia della GPU Adreno con supporto HDR e compatibilità con tecnologie grafiche avanzate come OpenGL ES 3.2 e Vulkan 1.3.

La piattaforma garantisce un’esperienza multimediale senza compromessi, grazie a tecnologie come Snapdragon Elite Gaming e Snapdragon Sound, e permette di pilotare display WQHD+ a 144 Hz e riprodurre video in 4K a 60 Hz, ideali per il gaming avanzato e la fruizione di contenuti di alta qualità. Inoltre, la ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 5 riduce sensibilmente i tempi di ricarica, se la batteria è compatibile.

I primi telefoni presto sul mercato

L’adozione di questo chip da parte di produttori di rilievo come HONOR e vivo sottolinea il suo impatto sul mercato. Questi brand hanno già annunciato l’integrazione del Snapdragon 7 Gen 4 nei loro prossimi dispositivi, posizionandolo come una scelta ideale per gli smartphone di fascia media-alta.

Con il Snapdragon 7 Gen 4, Qualcomm consolida la sua leadership nel settore, rispondendo alle crescenti esigenze degli utenti in termini di intelligenza artificiale, prestazioni di gaming avanzato e qualità multimediale.