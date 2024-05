Solana torna a superare i $150 ma questa crypto è arrivata a $250.000

Solana è una delle crypto più amate al mondo, con delle solide basi e capace di prendersi la posizione numero 5 nella classifica delle migliori crypto su CoinMarketCap e, quindi, nella classifica delle crypto più capitalizzate del mercato.

Questo significa essere davanti a progetti come Cardano, XRP, Toncoin e moltissimi altri nomi di altissimo profilo che non hanno potuto arrestare la corsa di questa fantastica blockchain.

Il successo è dato sì da una forte nomea che è riuscita a costruirsi nel mondo, posizionandosi come principale e più credibile alternativa a Ethereum, ma non è solo questo.

Solana ha un ecosistema palpitante che le ruota intorno, fatto di progetti interessanti e concreti che sono e saranno il futuro nel panorama blockchain. Questo è riuscito a spingere di nuovo in alto il prezzo del token ai primi segni di ritracciamento, il quale attualmente naviga oltre i 150 dollari a unità dopo che aveva ritracciato fino circa ai 100.

Certo, non è che sia stata immune al crollo generale delle crypto negli ultimi giorni, ma è certamente tra quelle che si sono riprese meglio e più in fretta delle altre.

Come lei poi, i progetti nati su di essa, i quali stanno registrando andamenti davvero ottimi e con un settore delle meme coin che continua a registrare una FOMO davvero eccezionale.

Sealana, la prossima top meme coin su Solana

Se su Solana c’è fermento, allora è bene tenere d’occhio tutti i progetti che si trovano qui e potranno godere di questo momento particolarmente proficuo del settore.

Uno di questi che, a nostro avviso, ha del potenziale molto alto da esprimere è Sealana, una meme coin di una foca che vuole rompere questo monopolio canino fatto di Shiba, Doge, WIF e tante altre.

Ovviamente non stiamo parlando di un qualcosa di paragonabile (almeno al momento), dato che si tratta di una crypto ancora in fase di presale, la quale però ha già dimostrato di avere il carattere vincente e le potenzialità per fare bene. Infatti, in pochi giorni di prevendita, è già riuscita a raccogliere oltre 250.000 dollari di fondi, cosa assolutamente eccezionale se pensiamo a quanto poco si sappia ancora del suo futuro.

Il mercato sta saltando dentro a un progetto che ha due delle più forti carte da giocare in questo momento, ovvero l’essere una meme coin e l’essere su blockchain Solana.

Progetti come WIF infatti sono stati in grado di arrivare dove sono adesso grazie anche al potenziale di questa blockchain fantastica che li ospita, creando grande beneficio per entrambi.

Quindi, in uno scenario di mercato come questo, può avere perfettamente senso andare a pescare nel calderone di Solana e puntare su un nuovo meme che sta già dando vita a una community fortissima.

Quanto lontano potrà andare, almeno al momento, non è dato saperlo. Quello che fa ben pensare è la velocità del progresso che ha messo su piazza e la “novità” dell’essere una meme coin con una foca panciuta a rappresentarla. Se sia sufficiente a sfondare non lo possiamo ancora sapere ma, al termine della prevendita, siamo convinti che i possessori di Sealana potranno essere soddisfatti.