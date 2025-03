Solo 12€ per il Mini Power Bank Magsafe INIU: sconto schock del -43%

Non rischiare di rimanere con lo smartphone a corto di energia quanto sei fuori casa grazie al Mini Power Bank Magsafe INIU! Oggi questo gadget utilissimo è disponibile su Amazon a soli 12 euro con un super sconto del 43%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile ricevere l’articolo domani stesso direttamente a casa attivando semplicemente un abbonamento Amazon Prime. Cosa aspetti? A questo mini prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Mini Power Bank Magsafe INIU: massima energia e versatilità

Il Mini Power Bank INIU in offerta bomba su Amazon è progettato per la tecnologia MagSafe del tuo iPhone: questo vuol dire che è garantita un’installazione senza intoppi con una sola mano e una ricarica ad alta velocità, eliminando il fastidio di cavi ingombranti.

La compatibilità è estesa alla serie iPhone 16/15/14/13/12, oltre a vantare una capacità impressionante di 5,500mAh così da avere un’intera giornata di energia extra soprattutto se sei fuori casa e non vuoi rischiare di restare con lo smartphone a terra.

Allo stesso tempo, il caricatore garantisce una sicurezza estrema grazie al sistema di protezione TempGuard 2.0 integrato che monitora la temperatura di ricarica 3.200.000 volte al giorno e gestisce in tempo reale la salute della batteria del tuo iPhone per evitare eventuali surriscaldamenti.

Per di più, è dotato di una base pieghevole per supportare il tuo dispositivo durante l’uso, che tu sia in viaggio o a casa, così da poter anche guardare i tuoi video preferiti durante la carica.

Oggi il Mini Power Bank Magsafe INIU è disponibile su Amazon a soli 12 euro con un super sconto del 43%. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Cosa aspetti? A questo mini prezzo gli articoli stanno andando a ruba!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.