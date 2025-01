Sony annuncia il lancio della PlayStation 6 entro il 2028

Sony Interactive Entertainment ha annunciato ufficialmente che la nuova PlayStation 6 sarà lanciata tra il 2027 e il 2028, aprendo le porte a una nuova era nel mondo del console gaming. La conferma arriva direttamente da Hideaki Nishino, vicepresidente dell’azienda, che ha garantito che il lancio seguirà il tradizionale calendario di sviluppo senza alcun ritardo.

Nonostante la PS5 Pro sia stata recentemente introdotta sul mercato per offrire un’esperienza di gioco avanzata, Nishino ha sottolineato che la futura PlayStation 6 porterà innovazioni rivoluzionarie. Secondo Mark Cerny, architetto delle console Sony, la PS6 sarà sviluppata in collaborazione con AMD grazie al progetto ‘Amethyst’. Questo approccio promette significativi miglioramenti grafici attraverso tecnologie all’avanguardia come il ray tracing e il machine learning.

La strategia di Sony Interactive Entertainment si allinea con il ciclo medio di vita delle console, che si aggira intorno agli otto anni. Questo permette alla PS5 di rimanere una scelta rilevante per i consumatori ancora per diversi anni. A giugno 2024, la PS5 ha già raggiunto un traguardo notevole con 61,7 milioni di unità vendute, superando nettamente la concorrenza rappresentata da Xbox, ferma a 28,3 milioni di unità.

Per quanto riguarda il prezzo della PlayStation 6, le prime stime indicano un costo iniziale di circa 500 euro. Tuttavia, queste cifre potrebbero subire variazioni man mano che ci si avvicina al lancio. Al momento, Sony mantiene il massimo riserbo sui dettagli specifici della nuova console, alimentando l’entusiasmo e l’attesa tra i fan.

Nel frattempo, la PS5 Pro rappresenta un’opzione ideale per chi cerca prestazioni superiori senza attendere il debutto della PS6. Questo modello intermedio garantisce la longevità della generazione attuale, offrendo agli utenti un’esperienza di gioco ottimale per gli anni a venire.

Con la promessa di innovazioni tecnologiche e una community di fan sempre più fedele, Sony Interactive Entertainment si prepara a consolidare la sua posizione di leader nel settore del console gaming, ridefinendo ancora una volta gli standard del mercato videoludico.