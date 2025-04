Sony aumenta i prezzi della PS5 in Europa, UK, Australia e Nuova Zelanda

Recenti notizie indicano che Sony ha introdotto significativi aumenti di prezzo per la sua console di punta, la PlayStation 5, nei mercati europei e oceanici. Gli incrementi, che variano tra il 10% e il 15%, si concentrano in particolare sul modello Digital Edition, mentre il prezzo dell’accessorio lettore disco è stato abbassato. Questi cambiamenti fanno parte di una riorganizzazione globale della strategia di prezzo dell’azienda.

Secondo quanto dichiarato da Sony, l’aumento dei prezzi è giustificato dall’attuale “ambiente economico sfidante”, caratterizzato da inflazione elevata e instabilità dei tassi di cambio. Ad esempio, in Europa, il prezzo della PS5 Digital Edition è passato da €449,99 a €499,99, mentre nel Regno Unito è salito da £389,99 a £429,99. Nei mercati dell’Oceania, come Australia e Nuova Zelanda, entrambi i modelli della console hanno subito aumenti significativi. In Australia, la versione con lettore Ultra HD Blu-ray ora costa AUD $829,95, mentre la Digital Edition ha raggiunto AUD $749,95. In Nuova Zelanda, i prezzi sono rispettivamente NZD $949,95 e NZD $859,95.

Come contrappeso a questi aumenti, il costo dell’accessorio lettore disco è stato ridotto in modo significativo. In Europa, è ora disponibile a €79,99, con riduzioni simili applicate in altri territori. Tuttavia, il modello premium della gamma, la PlayStation 5 Pro, manterrà il suo prezzo invariato in tutti i mercati.

Gli analisti di settore stanno monitorando con attenzione il mercato statunitense, che finora non è stato toccato dagli aumenti. Tuttavia, le recenti modifiche alle tariffe di importazione dalla Cina, aumentate al 145%, potrebbero portare a revisioni dei prezzi anche negli Stati Uniti. L’analista Serkan Toto ha commentato che sarebbe “molto sorpreso” se i prezzi negli USA rimanessero stabili.

Non è la prima volta che Sony modifica i prezzi della PS5. Già nell’agosto 2022, l’azienda aveva annunciato un aumento generalizzato dei prezzi, citando motivazioni economiche globali simili. Anche in quell’occasione, il mercato americano era stato risparmiato.

Nel frattempo, anche altri attori del settore stanno affrontando le sfide economiche globali. Nintendo, ad esempio, sembra adottare un approccio prudente con il lancio della sua prossima console, la Switch 2, ritardando i preordini in Nord America. Questo potrebbe essere un segnale di preparazione a eventuali cambiamenti di prezzo, riflettendo il contesto economico sempre più complesso che interessa l’intero settore dei videogiochi.