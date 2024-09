Sony: tre nuovi smartphone sono in arrivo

In queste ore apprendiamo una notizia molto interessante inerente il noto brand nipponico; sembra infatti che ben tre smartphone di casa Sony siano in cantiere. Presto potremo vederli sul mercato internazionale; di fatto, sono appena stati individuati nel database IMEI.

Sony: cosa sappiamo dei nuovi smartphone in arrivo?

Sony continua a sviluppare nuovi smartphone a pieno ritmo. Secondo quanto si legge da alcuni leak trapelati online, sembra che tre modelli misteriosi di device siano appena emersi nel nostro database IMEI, indicando che nuovi dispositivi verranno lanciati a breve. Naturalmente, non conosciamo ancora le caratteristiche tecniche di questi telefoni, ma possiamo confermare che saranno svelati a breve. Ad avvistarli in rete ci ha pensato il team di Gizmochina. Si evince infatti che i giornalisti del portale indiano abbiano trovato tre modelli misteriosi di Sony nel database IMEI. Al momento, si conoscono solo i numeri di modello di questi dispositivi e non vi è alcuna informazione sulle specifiche tecniche. Tuttavia, è significativo sapere dell’esistenza di questi tre nuovi modelli e che verranno probabilmente presentati nel prossimo futuro. Ecco i numeri di modello dei nuovi smartphone Sony: PM-1502-BV, PM-1503-BV, PM-1504-BV.

Ricordiamo, fra le altre cose, che il brand ha annunciato per l’ultima volta due smartphone a maggio: i modelli Sony Xperia 1 VI e Sony Xperia 10 VI. Non sappiamo ancora a quale terminale appartengano i numeri di modello individuati. Pertanto, è difficile fare previsioni precise in questo momento. Restate connessi con noi, vi terremo aggiornati a breve.

